Présidentielles en Iran : Les sondages favorables à M. Baqer Qalibaf

Selon le dernier sondage, Mohammad Baqer Qalibaf, président du Parlement iranien et homme politique chevronné, est nettement en avance sur les autres candidats dans la course.

Publié jeudi, le sondage d’opinion, une enquête de terrain pré-électorale basée sur des entretiens menés par des agences indépendantes, montre que M.B. Qalibaf a l’avantage sur les autres candidats. Saeed Jalili, l’ancien négociateur nucléaire et chef de l’organisme de sécurité suprême du pays, est à la deuxième place.

L’enquête, menée les 11, 12 et 13 juin, a inclus des participants de Téhéran, de diverses autres provinces, capitales provinciales et villages sélectionnés. Tous les répondants étaient âgés de plus de 18 ans.

Dans le premier sondage, parmi ceux qui ont déclaré qu’ils voteraient certainement le 28 juin, 22 % ont indiqué qu’ils voteraient pour M.B. Qalibaf. S. Jalili est le deuxième favori, avec 19,2 % des personnes interrogées affirmant qu’elles voteraient pour lui. Masoud Pezeshkian, un haut législateur et ancien ministre de la Santé, est le suivant sur la liste, avec 9,8 % des voix qui soutiennent le parlementaire du nord-ouest de l’Iran. Amir-Hossein Qazizadeh Hashemi, l’ancien législateur et actuel directeur de la Fondation des martyrs, suit avec 3,1 % des personnes interrogées enclines à voter pour lui. Alireza Zakani, maire de Téhéran et ancien législateur, et Mostafa Pour mohammadi, l’ancien ministre des Affaires intérieures, ont tous deux reçu le soutien de 1,1 % des personnes interrogées dans le sondage.

Au total, 41,7 pour cent des individus interrogés demeuraient encore dans l’incertitude quant à leur décision finale.

Dans un autre sondage réalisé auprès de ceux qui ont déclaré qu’ils voteraient certainement ou probablement le 28 juin, M.B. Qalibaf est de nouveau apparu comme le grand favori, avec 20,5 % des voix. S. Jalili suit avec 15,4 % et M. Pezeshkian arrive en troisième position avec 12,1 %. Le soutien à A_H Q. Hashemi reste inchangé à 3,1 %. A. Zakani et M. Pourmohammadi ont reçu respectivement 1,9 % et 1,1 % des voix.

Dans le deuxième sondage, 2,1 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles voteraient blanc, ce qui signifie qu’elles ne soutiennent aucun des six candidats. Au total, 42 % étaient encore indécis et 1,8 % ont déclaré qu’elles s’abstiendraient de voter lors des élections du 28 juin. Six candidats à la fonction exécutive suprême font actuellement campagne dans les médias d’État et sur le terrain. Le vote aura lieu le 28 juin à l’intérieur du pays et dans des bureaux de vote désignés dans divers pays pour les Iraniens résidant à l’étranger.