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Poursuivi en détention pour faux et usage de faux : Le Président du Conseil provincial de Taza dans de sales draps

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Poursuivi en détention pour faux et usage de faux : Le Président du Conseil provincial de Taza dans de sales draps

Également membre du Rassemblement national des indépendants (RNI), A. Baaziz est mis en cause avec dix autres personnes, dont ses deux frères soupçonnés d’avoir participé à la création de sociétés fictives et à l’émission de fausses factures exploitées par d’autres entreprises pour échapper aux impôts. Le groupe est aussi soupçonné d’accorder des prêts en espèces à des taux d’intérêt illégaux et d’utiliser des chèques bancaires comme garantie.

Les perquisitions menées par la Brigade régionale de la police judiciaire (BNPJ) ont abouti à la saisie d’un grand nombre de documents relatifs à la création de ces sociétés, ainsi que de carnets de chèques, de factures et de documents appartenant à d’autres personnes. Des tampons et des équipements électroniques contenant des traces numériques d’activités suspectes liées à ces actes criminels ont également été découverts.

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