🌿 SIAM 2026
jeudi, avril 23, 2026
Banner
🌿 SIAM 2026
🌿 SIAM 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home MondeAmériquesAmérique du NordEtats UnisCongrès USPour avoir dit non à la guerre contre l’Iran : Des vétérans arrêtés au Congrès US
Congrès USGuerre contre l'IRANMonde

Pour avoir dit non à la guerre contre l’Iran : Des vétérans arrêtés au Congrès US

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Pour avoir dit non à la guerre contre l’Iran : Des vétérans arrêtés au Congrès US

Selon les rapports médiatiques, les manifestants ont pénétré dans le bâtiment « Cannon » et ont scandé des slogans anti-guerre avant que la police du Capitole n’intervienne pour procéder à de nombreuses arrestations, dans un climat de confusion généralisée.

Les organisateurs du mouvement ont précisé que les participants — environ 120 personnes, dont d’anciens soldats et des proches de militaires — souhaitaient envoyer un message clair exigeant l’arrêt de l’escalade militaire. Ils ont souligné que la poursuite de la guerre aggrave les pertes humaines et menace la stabilité. Les manifestants ont brandi des banderoles appelant à la fin du conflit et à l’arrêt du soutien militaire, estimant que les événements actuels « représentent une crise politique et morale croissante au sein des États-Unis ».

Les entités organisatrices ont affirmé que cette action s’inscrit dans une série de protestations de plus en plus intenses menées par des groupes de vétérans américains pour faire pression en faveur d’un changement de la politique étrangère de Washington et de la fin des guerres extérieures.

Par ailleurs, la Maison-Blanche a annoncé, lundi 20 avril, la démission de Lori Chavez-DeRemer, secrétaire américaine au Travail, précisant que son adjoint assurerait l’intérim.

Steven Cheung, directeur de la communication de la Maison-Blanche, a indiqué sur la plateforme « X » que « la secrétaire au Travail Lori Chavez-DeRemer a quitté l’administration pour occuper un poste dans le secteur privé ».

Avec ce départ, c’est la troisième responsable de rang ministériel à quitter le gouvernement du président Donald Trump ces dernières semaines. Elle fait suite à Kristi Noem, limogée de son poste de secrétaire à la Sécurité intérieure en mars dernier, ainsi qu’à Pam Bondi, démise de ses fonctions de secrétaire à la Justice (Procureure générale) moins d’un mois plus tard.

Chavez-DeRemer avait pris ses fonctions au département du Travail en mars 2025, après avoir siégé pendant deux ans à la Chambre des représentants des États-Unis. Plusieurs de ses collaborateurs, dont son chef de cabinet et son adjointe, ont également démissionné au cours des derniers mois, sur fond d’enquête interne concernant des allégations de mauvaise conduite au sein du ministère.

On signale par ailleurs que la côte de popularité de D. Trump est à son niveau le plus bas. Seuls 36% des Américains sont satisfaits de sa performance, contre 47% au début de son mandat, indique un sondage Reuters/Ipsos.

You may also like

D. Trump conditionne la relance des négociations à Islamabad : Une « perte de...

Les Américains chaperonnent Libanais et Israéliens : Pour mieux étendre les accords d’Abraham au...

Détroit d’Ormuz sous emprise iranienne : Un scénario cauchemardesque pour les pays du CCG

Accord d’association UE-Israël : Pas de suspension en vue…

Exportations militaires du Japon : Tokyo lâche la bride…

La reprise des négociations indirectes d’Islamabad dans le flou : D. Trump a autorisé...

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.