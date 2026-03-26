Pour avoir dévoilé les dessous d’une gestion scandaleuse : N. El Moaddem menacée par l’ex-maire du Blanc-Ménil

Ces déclarations recueillies à deux jours du scrutin ont été publiées, lundi, dans le journal Le Monde. « Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue », a promis T. Meignen, selon le quotidien du soir qui s’est entretenu avec lui dans son bureau. Alors candidat pour la liste Union droite, l’élu LR a par ailleurs avancé que N. El Moaddem serait « une militante payée » par le Parti communiste.

Dans un communiqué diffusé hier, l’éditeur a en effet annoncé saisir la justice « immédiatement », après avoir pris connaissance « avec sidération des propos tenus par le sénateur et ex-maire du Blanc-Mesnil, M. Thierry Meignen ». Dans ce sens, la maison d’édition a fustigé « des menaces particulièrement graves et des insultes à l’encontre de l’autrice ». La même source estime que « de tels propos, d’autant plus graves qu’ils émanent d’un élu de la République, constituent une atteinte insupportable aux valeurs démocratiques les plus fondamentales ».

N. El Moaddem s’est exprimée, elle, via ses réseaux sociaux, en s’interrogeant sur « la prochaine étape » des attaques montées crescendo. « Intimidée, suivie, mon matériel volé jusque devant l’école de mes enfants comme je le raconte dans mon livre ‘Main basse sur la ville, enquête au Blanc-Mesnil, territoire trahi de la République paru chez Editions Stock, aujourd’hui le sénateur et ex-maire du Blanc-Mesnil Thierry Meignen me menace de mort et m’injurie », a-t-elle fustigé. Son livre décrit l’« illustration la plus parfaite de ce que la politique peut faire de pire, en toute opacité ». Depuis dix ans du virage à droite de la commune de Blanc-Mesnil, « clientélisme, népotisme, chasse aux sorcières, censure, racisme, affairisme immobilier, manipulation et harcèlement » sont devenus le cœur du pouvoir, a précédemment écrit l’éditeur.

Sur le terrain, l’autrice explique comment ce système a fait des victimes entre « les habitants des quartiers, les étrangers, les agents en mairie, les opposants, les familles pauvres que la municipalité rêve de voir partir pour faire du Blanc-Mesnil un Neuilly du 93, au service d’un clan ». Pour N. El Moaddem, cet ouvrage documente ainsi « 6 années pour raconter comment une ville populaire à la forte histoire immigrée du 93, communiste pendant près de 90 ans, a basculé à l’extrême droite, allant jusqu’à prélever 20 000 euros pour une association bidon présidée par Sarah Knafo démarrant alors la campagne pour la présidentielle pour son compagnon, Eric Zemmour ».

Le week-end dernier, les élections municipales auront marqué un nouveau tournant dans la vie politique de ce territoire, qui recalcule à gauche avec un taux de participation de 53,38%. La liste de D. Traoré a remporté le scrutin avec 51,49% des voix, face au maire sortant T. Meingen qui en a compté 48,51%. Mardi, ce dernier a tenu d’autres propos acerbes. Auprès du journal Le Figaro, il soutient que « la ville va être divisée entre les racailles et ceux qui ont peur » (sic) et que « le Blanc-Mesnil est perdu ».