Pêche côtière et artisanale : Dynamique globalement favorable de l’activité à fin novembre

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale se sont raffermis, en volume, de 18,6%, à fin novembre 2022 après une quasi-stagnation un an plus tôt (-0,3%), selon la dernière note conjoncture publiée par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Économie et des finances.