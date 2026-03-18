Patronat : M. Tazi et M. Bachiri dans la course à la présidence

M. Tazi a annoncé sa décision de briguer la présidence de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Engagé depuis plusieurs années au sein de la Confédération, il occupe actuellement le poste de vice-président général aux côtés de Chakib Alj. À travers cette candidature, M. Tazi entend s’inscrire dans la continuité de cet engagement au service de l’entreprise marocaine et de l’organisation patronale.

Pour ces élections, il fait équipe avec Mohamed Bachiri, qui se présente au poste de vice-président général. M. Tazi met en avant l’expérience de son binôme, ainsi que sa connaissance du tissu économique et industriel, qu’il considère comme des atouts pour accompagner les entreprises.

Dans sa déclaration, le candidat insiste sur sa vision d’une CGEM « forte et unie », tournée vers la défense des intérêts des entreprises et la contribution au développement économique et social du Royaume. Il plaide également pour une organisation « exigeante, proactive et innovante », capable de fédérer l’ensemble du tissu entrepreneurial national.