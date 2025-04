Panne électrique géante en Espagne et au Portugal : Des services paralysés. La thèse d’une cyberattaque n’est pas à exclure 

Dans l’après-midi de lundi, des problèmes massifs d’approvisionnement en électricité ont été enregistrés dans toute l’Espagne, au Portugal, ainsi que dans les régions de la France limitrophes à l’Espagne, a rapporté le journal El País. Selon le quotidien espagnol, la panne a paralysé le travail des infrastructures, des feux de circulation, des magasins et a provoqué des perturbations dans les services de téléphonie mobile et d’Internet. Il a fait état de « centaines » d’incidents dans des ascenseurs bloqués. El País a également signalé des perturbations dans le fonctionnement des gares, les services ferroviaires étant interrompus. Les métros de Madrid et de Barcelone ont suspendu leurs activités en raison de pannes d’électricité massives. Certains aéroports ont connu des problèmes similaires, notamment Madrid-Barajas et Barcelone-El Prat en Espagne, ainsi que l’aéroport de Lisbonne au Portugal.

En outre, El País a rapporté que la panne de courant à grande échelle avait entraîné l’arrêt de la production d’électricité dans les centrales nucléaires espagnoles. Le journal espagnol précise qu’une telle mesure a été prise pour des raisons de sécurité. La France a moins souffert des pannes d’électricité. Selon le journal français Indépendant, citant l’Agence France Presse, la panne a touché le Pays Basque, où l’électricité a été coupée pendant quelques minutes. Ensuite, l’alimentation électrique a été rétablie. El País note que la cause de la panne d’électricité dans le sud et l’ouest de l’Europe n’est pas encore connue. Selon le journal espagnol, une cyberattaque n’est pas exclue. Le quotidien souligne que le rétablissement complet de l’alimentation électrique pourrait prendre de 6 à 10 heures. Red Eléctrica, l’opérateur public espagnol du réseau électrique, s’efforce de rétablir le courant. Le Financial Times (FT) a souligné que cette panne était l’une des plus importantes de l’histoire récente de l’Europe, affectant des millions d’habitants. Le quotidien britannique a également noté que les réseaux électriques de l’Espagne et du Portugal ont perdu plus de 10 gigawatts d’énergie à la suite de la panne.