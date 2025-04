Guerre en Ukraine : L’armée nord-coréenne impliquée dans la libération de Koursk. Moscou et Pyongyang se félicitent de l’alliance stratégique

« Nos amis coréens étaient mus par un authentique sentiment de solidarité, de justice et de camaraderie. Nous l’apprécions hautement et sommes sincèrement reconnaissants au président de la Commission des affaires de l’État, le camarade Kim Jong-un, ainsi qu’à l’ensemble des autorités et au peuple nord-coréens », indique la déclaration du dirigeant russe publiée sur le site du Kremlin. Vladimir Poutine a également souligné l’« héroïsme », le « très haut niveau de formation professionnelle » et le « dévouement » des soldats nord-coréens qui, « aux côtés des combattants russes », avaient défendu les territoires russes. « Ils ont rempli avec honneur et vaillance leur devoir, se couvrant d’une gloire inflétrissable », a-t-il souligné.

Le leader russe a également affirmé que les relations d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la Russie et la Corée du Nord « continueront à se développer et à s’épanouir avec dynamisme dans tous les domaines ».

La RPDC a officiellement confirmé le déploiement de ses troupes dans la région de Koursk, conformément à l’accord de partenariat stratégique entre la Russie et la Corée du Nord, a rapporté le journal nord-coréen Rodong Sinmun. Selon l’article, le dirigeant nord-coréen considère l’envoi de troupes comme une mission sacrée visant à renforcer l’amitié et l’unité entre les deux pays. Le journal nord-coréen note que les militaires de la Corée du Nord ont contribué de manière significative à la défaite des forces néo-nazies ukrainiennes et à la libération de la région de Koursk.

Le 26 avril, Valéry Guérassimov, chef de l’état-major russe, a annoncé la fin de l’opération de libération de la région de Koursk. Selon lui, les pertes des militaires ukrainiens s’élèvent à plus de 76 000 tués et blessés. Il a remercié les troupes nord-coréennes pour leur participation à l’opération de libération du territoire russe. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a également reconnu la contribution des militaires nord-coréens, saluant leur courage. « La Russie n’oubliera jamais ses amis de Corée du Nord », a-t-elle déclaré.

La Russie et la RPDC ont signé un accord de partenariat stratégique global le 19 juin 2024 à Pyongyang lors de la visite du président russe. Selon le quatrième article de cet accord, si un membre est soumis à une attaque armée de la part d’un autre État et se retrouve en état de guerre, l’autre membre fournira immédiatement une assistance militaire et autre par tous les moyens disponibles. Le 28 avril, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a confirmé que la Russie pourrait, si nécessaire, assurer une aide militaire à la Corée du Nord, conformément à l’accord entre Moscou et Pyongyang.

Entente russo-américaine

A l’issue d’une rencontre entre V. Poutine et Steve Witkoff le 25 avril dernier, Iouri Ouchakov, conseiller aux affaires internationales du président russe, a déclaré que les positions des États-Unis et de la Russie s’étaient « rapprochées ». La possibilité d’une reprise des négociations directes entre Kiev et Moscou aurait également été abordée. « Cette conversation a permis de rapprocher davantage les positions russe et américaine non seulement sur la question ukrainienne mais aussi sur un certain nombre d’autres thèmes internationaux », a déclaré aux journalistes I. Ouchakov à l’issue d’un entretien de trois heures « constructif et très utile » entre V. Poutine et S. Witkoff. « En ce qui concerne la crise ukrainienne, il s’agissait en particulier de la possibilité de reprendre les négociations directes entre des représentants russes et ukrainiens » a ajouté I. Ouchakov.

Toujours selon lui, les deux hommes ont notamment convenu que Moscou et Washington continueraient à mener « un dialogue productif » à « différents niveaux ». Le conseiller a également estimé « symbolique » que cette réunion ait eu lieu « à l’occasion du 80e anniversaire de la rencontre historique des troupes soviétiques et américaines sur l’Elbe », ajoutant que cet événement « symbolise l’alliance militaire des deux pays dans la lutte contre le nazisme ».

En début d’après-midi, le Kremlin avait annoncé sur sa chaîne Telegram le début des pourparlers entre V. Poutine et S. Witkoff, accompagnant ce message d’une vidéo montrant une poignée de main entre les deux hommes. Cette quatrième rencontre cette année, entre le chef d’État russe et l’émissaire spécial du président américain, avait été annoncée par la porte-parole de Maison Blanche Karoline Leavitt le 22 avril qui n’en avait pas précisé la date. Dès le lendemain, citant des responsables américains, le site d’information Axios avait avancé la date du 25 avril.