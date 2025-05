S’exprimant devant les journalistes depuis le centre éducatif Sirius ce 19 mai, le président russe a livré les premiers détails de sa longue conversation avec le président américain. « Cette conversation a effectivement eu lieu, elle a duré plus de deux heures », a-t-il affirmé, en soulignant son caractère « très constructif et très franc ». Selon V. Poutine, l’échange a été « très utile », notamment sur la question du règlement du conflit en Ukraine. Le chef de l’État a d’abord remercié D. Trump pour ce qu’il a décrit comme un appui clair à la reprise des négociations entre Moscou et Kiev. « J’ai remercié le président américain pour le soutien apporté par les États-Unis à la reprise des négociations directes entre la Russie et l’Ukraine », a-t-il indiqué, en rappelant que ces discussions avaient été stoppées dès 2022 « par la partie ukrainienne », a-t-il précisé.

D’après le chef du Kremlin, les deux présidents sont convenus d’une nouvelle initiative russe. « La Russie proposera et sera prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum relatif à un éventuel futur traité de paix », a-t-il annoncé. Ce mémorandum porterait sur plusieurs éléments clefs, comme les principes de règlement, les échéances d’un futur accord, et la mise en place possible d’un cessez-le-feu temporaire si un compromis est trouvé. Le président russe a également souligné que les contacts diplomatiques déjà amorcés reprennent progressivement. Il a mentionné la relance des « échanges entre les participants aux négociations d’Istanbul », qu’il juge encourageants.

Tout en insistant sur le caractère « très satisfaisant » de l’appel, V. Poutine a rappelé que « les parties russe et ukrainienne doivent faire preuve d’une véritable volonté de paix ». Enfin, il a précisé que la position russe restait « claire » : il s’agit avant tout d’éliminer les causes profondes du conflit. Il a annoncé que des éclaircissements supplémentaires sur l’entretien avec D. Trump seraient apportés « si nécessaire » par son porte-parole Dmitri Peskov et son conseiller Iouri Ouchakov.

A rappeler que Défense russe a annoncé la libération d’une autre localité dans le Donbass. Bogatyr, situé quelques kilomètres de la frontière de la région de Dniepropetrovsk, était utilisée comme centre logistique fortifié par l’armée ukrainienne.

« Lors d’offensives, les militaires de la 29e armée interarmes de la Garde du groupement de troupes Est ont libéré la localité de Bogatyr dans la direction de Donetsk-Sud et y ont hissé des drapeaux russes », a annoncé le ministère russe de la Défense.

Selon le communiqué la libération de Bogatyr a porté un coup dur à la défense de l’ennemi dans la direction de Donetsk-Sud. Les militaires ukrainiens en avaient fait un centre logistique fortifié à quelques kilomètres de la frontière de la région de Dniepropetrovsk (région ukrainienne). « Des lignes de défense, des bastions équipés et plus de 1 400 installations montrent que l’ennemi espérait arrêter l’avancée du groupement de troupes Est, dont les soldats ont pris le contrôle du village en quelques jours et continuent d’avancer méthodiquement, en brisant la ligne de défense ennemie et en libérant le territoire du Donbass », a fait savoir la Défense russe.

Le travail coordonné des unités a contribué à la libération de Bogatyr. Ainsi, les équipes d’assaut, d’artillerie et d’opérateurs de drones ont conjointement détruit les positions fortifiées, les fortifications et les armes ukrainiennes. Et le soutien aérien aux frappes précises sur des cibles identifiées ont contribué à affaiblir considérablement les capacités de défense de l’armée ukrainienne.

La libération de Bogatyr permettrait d’accroître la pression sur les groupements ukrainiens dans les villages frontaliers de la république populaire de Donetsk et de la région de Dniepropetrovsk, ont confié sources des services de sécurité russes à l’agence de presse russe TASS. « Depuis Bogatyr, il est possible de frapper librement les forces ukrainiennes dans les villages d’Alekseevka et de Novoukraïnka dans la république populaire de Donetsk, et de Dachnoye dans la région de Dniepropetrovsk », ont elles expliqué. Toujours selon elles, les troupes russes s’appuient sur les drones et l’artillerie pour contrôler la logistique ukrainienne dans la RPD ainsi que dans la région de Dniepropetrovsk.

Le président russe a accordé une interview au journaliste Pavel Zaroubine dans laquelle il a expliqué quel résultat la Russie entendait obtenir de l’opération militaire spéciale en Ukraine. « Nous avons assez de forces et de moyens pour mener à bien ce qui a été commencé en 2022 jusqu’à sa fin logique et obtenir le résultat que la Russie souhaite », a-t-il déclaré. Il a énuméré les objectifs que la Russie entend atteindre, notamment l’élimination des causes ayant suscité la crise en Ukraine et la création des conditions pour une paix durable à long terme. Le président russe a également souligné que pour Moscou, il était important d’« assurer la sécurité de l’État russe et garantir les intérêts de notre peuple dans les territoires dont nous parlons toujours ». « Là où vivent des personnes qui considèrent le russe comme leur langue maternelle et la Russie comme leur patrie », a-t-il ajouté.