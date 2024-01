Paix contre démantèlement du Hamas, selon les Eurodéputés : Bruxelles s’apprête à lancer un train de sanctions…

Les eurodéputés ont réclamé jeudi un cessez-le-feu « permanent » à Gaza dans une résolution, non contraignante, mais pas avant la libération « immédiate » des otages entre les mains du Hamas depuis le 7 octobre et le démantèlement de cette branche de la résistance palestinienne. En parallèle, le Conseil européen des Affaires étrangères s’apprête à adopter, lundi à Bruxelles, « un régime de sanctions contre le Hamas », a indiqué jeudi le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères. « C’est un régime de sanctions qui vise des individus et des transferts de fonds », a précisé Christophe Lemoine lors d’un point presse au Quai d’Orsay.