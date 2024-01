Padel Pro : Le 1er tournoi de padel pro-am au Maroc, du 26 au 28 janvier, à Casablanca

Selon un communiqué de Padel Pro Circuit, cet événement, très attendu par la communauté du padel grandissante au Maroc, regroupera 16 équipes d’élites qui seront en compétition pendant 3 jours. Chaque équipe sera composée d’un joueur professionnel espagnol et d’un joueur marocain de haut niveau. Les matchs se joueront en format Round Robin : 4 poules de 4 équipes seront tirées au sort. A l’issue des rencontres par poules, un tableau principal et un tableau secondaire sera constitué amenant ainsi les équipes à se qualifier aux rounds finaux (quarts, demi et finale). “L’ambition des organisateurs de ce tournoi est de faire connaitre ce sport pour le rendre plus populaire. Il permettra aussi aux joueurs marocains de s’associer avec des professionnels espagnols et de montrer leur niveau de jeu. Le niveau de ce tournoi sera donc très relevé et les échanges promettent d’être spectaculaires”, note le communiqué.

Un nombreux public de passionnés est attendu courant ce weekend, ajoute la même source, relevant que sur l’année 2024, Padel Pro Circuit envisage l’organisation de compétitions internationales et locales de grande envergure pour accompagner le développement de ce sport.