Opposition parlementaire : Le PJD annonce ses ambitions

La décision du PJD intervient à la veille de l’ouverture par roi Mohammed VI, vendredi 9 octobre, de la première session de la première année législative de la 12e Législature, au siège du Parlement. Le Souverain qui présidera cette « rentrée politique » avec une nouvelle majorité portée par le Parti Authenticité et Modernité (PAM), adressera un discours aux membres des deux Chambres du Parlement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

La direction du PJD indique, dans un communiqué, que sa décision fait suite à l’examen de trois candidatures pour chaque poste. Après délibération, un vote à bulletin secret a permis de choisir I. Azami pour diriger le groupe parlementaire, tandis que A. Bouanou a été retenu comme candidat au poste de vice-président de la Chambre des représentants.

Par ailleurs, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a laissé entendre qu’il a réussi à constituer son groupe parlementaire grâce au ralliement de Hanane Zmizem, élue sous l’étiquette du Parti des néo-démocrates (PND) pour la circonscription régionale féminine de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

L’article 40 du règlement intérieur de la Chambre des représentants stipule qu’« aucun groupe parlementaire ne peut compter moins de vingt (20) membres ». Le PPS, avec 19 sièges obtenus lors des dernières législatives, atteint ainsi le seuil minimal requis grâce à l’adhésion de H. Zmizem. Le même article précise que « tout député n’appartenant pas à un groupe ou un groupement parlementaire peut rejoindre l’un d’eux après sa constitution ».

Ce ralliement inattendu intervient seulement deux jours après que les partis du Front des forces démocratiques, de l’Équité, des Néo-démocrates et de l’Unité et démocratie ont annoncé la formation d’un groupement parlementaire commun de six députés. Dans un communiqué commun, ces formations ont exprimé leur volonté d’« insuffler un sang nouveau dans la pratique parlementaire nationale et d’élever l’action parlementaire grâce à des initiatives législatives ambitieuses et une capacité de proposition renforcée ». L’atterrissage de H. Zmizem dans le camps du PPS réduit l’effectif de ce groupement parlementaire commun à cinq députés, contre les six annoncés lors de sa création.