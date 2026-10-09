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Scandale du « parti du sac » de Fès : L’édile du FFD sacqué !

by Perspectives Med
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Scandale du « parti du sac » de Fès : L’édile du FFD sacqué !

Cette décision intervient après sa participation à une session du conseil communal avec un sac sigle « Parti du sac ». Cette mention fait allusion au scandale à Tanger où un homme avait été appréhendé avec des bulletins de vote falsifiés le jour des élections législatives. L’enquête a conduit à l’arrestation de plusieurs personnes, dont le maire de Tanger, Mounir Laymouri du Parti authenticité et modernité (PAM), encore incarcéré.

Le FFD a exprimé sa « grande stupeur et vive désapprobation » face au comportement d’Abou Mehdi, le jugeant indigne des institutions élues et de la responsabilité des représentants des citoyens. Le parti a qualifié cet acte de « grave dérapage », insistant sur le fait qu’il est isolé et ne reflète pas sa position officielle ni sa culture politique, basée sur le respect institutionnel et la défense des intérêts des citoyens.

Le gel de l’adhésion est justifié par les statuts du parti et son règlement intérieur, visant à préserver la discipline et l’image de l’organisation. La commission régionale d’arbitrage et de discipline rendra une décision définitive sur ce cas.

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