Naturalisation des Sahraouis par Madrid : Lorsque la dissolution du parlement bloque le processus…

Présentée en novembre 2023, cette proposition de loi vise à faciliter l’accès des Sahraouis à la nationalité espagnole. La députée de Sumar, Tesh Sidi, a récemment évoqué cette option dans un message aux Sahraouis des camps de Tindouf, désireux d’échapper à leurs conditions de vie difficiles grâce à la nationalité espagnole.

Mardi, le gouvernement espagnol a adopté deux décrets relatifs au logement, qui doivent être examinés par la députation permanente de la Chambre des députés. Cette instance de 35 membres, favorable à l’exécutif et ses alliés, poursuit ses travaux durant la dissolution du Parlement.

En revanche, faire adopter le texte sur la nationalité des Sahraouis par cette voie est bien plus complexe. Les socialistes espèrent tirer avantage du rejet, le 2 octobre, de leurs deux décrets sur le logement par le Parti populaire, Vox et les Catalans indépendantistes de Junts, afin de se positionner comme défenseurs des classes populaires lors des élections du 29 novembre, surtout après le décès de Maria del Carmen Abascal, 87 ans, figure de la lutte des démunis contre les fonds spéculatifs du logement social.

Quant à la situation des Sahraouis, elle s’avère bien plus délicate. Identifier les candidats éligibles à la naturalisation espagnole prend des mois, voire des années, tandis que les législatives anticipées sont prévues pour le 29 novembre.

A Rabat, les responsables boivent du petit lait face à ce retournement de situation inattendu qui bloque une initiative qui s’inscrit en faux vis-à-vis de la volonté marocaine visant à clore le dossier saharien ouvert depuis plus d’un demi-siècle. Cet intermède devrait être mis à profit pour encourager Madrid à ne pas tourner le dos à son appui de l’offre d’autonomie qui bénéficie d’un large consensus à l’international. Une affaire d’implication diplomatique plus forte à l’heure où le voisin espagnol multiplie les gestes inamicaux. Car à la visite du monarque espagnols aux Présides revendiqués par le Maroc, Madrid s’est ouvert aux séparatistes du Rif…