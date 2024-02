Opération spéciale en Ukraine : L’armée russe réalise des percées…

L’essentiel du rapport quotidien de la Défense russe sur l’opération militaire spéciale. Sur l’axe d’Avdeïevka, les unités russes ont pris la localité de Lastotchkino.

En 24 heures, les forces armées russes ont repoussé trois attaques des unités d’assaut ukrainiennes sur l’axe de Donetsk, les pertes de l’ennemi ont dépassé 420 militaires. Sept attaques ont été repoussées par les militaires russes près de Sinkovka dans la région de Kharkov et deux contre-attaques ont été paralysées près de Terny en RPD. Les forces armées russes ont amélioré leur position le long de la ligne de front sur l’axe d’Avdeïevka, où six contre-attaques des forces ukrainiennes ont été déjouées, l’ennemi y a perdu jusqu’à 410 soldats;.

Sur l’axe de Donetsk, les troupes russes ont occupé des positions plus avantageuses, Kiev a perdu environ 150 militaires. Sur l’axe de Koupiansk, près de 145 militaires et 7 véhicules de combats ont été éliminés. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu deux missiles Storm Shadow et cinq obus HIMARS en 24 heures.

Le système de défense aérienne russe a anéanti un lanceur de missiles du complexe NASAMS de fabrication norvégienne, et abattu plus de 60 drones ukrainiens en 24 heures.

De violents combats ont lieu dans le centre de Rabotino, sur le front sud. L’armée russe est à l’offensive dans ce village qui avait été la seule prise ukrainienne lors de la contre-offensive de l’été 2023. Deux contre-attaques ont été repoussées, selon celle-ci. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération du village de Pobeda, dans la région de Donetsk. Selon le média russe Rybar, cette victoire perce la ligne de défense ukrainienne dans la région, et brise l’axe logistique ukrainien vers Vuhledar, plus au sud.

« Rabotino est devenu l’un des points les plus chauds de la ligne de front de Zaporojié », a déclaré dimanche 25 février à RIA Novosti Vladimir Rogov, chef du mouvement. « Nous sommes avec la Russie » et administrateur de la région de Zaporojié. « Il y a maintenant des combats acharnés là-bas, y compris pour le centre du village. L’initiative est entre les mains des combattants russes, avec en plus le soutien de l’artillerie et de l’aviation », a-t-il ajouté. Les troupes ukrainiennes opposent néanmoins une résistance farouche, utilisant de nombreux drones, a-t-il aussi indiqué.

Le 22 février, Rogov avait déclaré que les forces armées ukrainiennes essayaient de conserver Rabotino à tout prix, en y envoyant de davantage de forces. L’armée russe a déclaré ce 25 février avoir repoussé deux contre-attaques dans le village de la 15e brigade de la Garde nationale ukrainienne. L’armée russe est passée à l’offensive dans ce secteur, dans la foulée de la prise d’Avdeïevka le 17 février, plus au nord dans le Donbass. « Les unités d’assaut des forces armées russes ont occupé la partie centrale et orientale de Rabotino », a confirmé le 24 février le média russe Rybar, ajoutant « l’ennemi s’est retiré dans la zone du cimetière local avec des pertes ».

La Défense russe avait affirmé le 24 février avoir infligé des pertes aux 65e et 118e brigades mécanisées des forces ukrainiennes dans les localités de Rabotino et Verbovoye, revendiquant la neutralisation de 35 combattants ennemis et de plusieurs pièces d’artillerie. Si les forces armées ukrainiennes se retirent de Rabotino, cela réduira à néant les maigres résultats obtenus par l’armée ukrainienne lors de leur contre-offensive estivale, a ajouté Rogov, toujours cité par RIA. La prise de Rabotino aux forces russes en août, au prix de lourdes pertes, avait en effet été l’un des seuls succès des troupes ukrainiennes lors de l’échec généralisé de leur contre-offensive estivale, matériellement soutenue par l’Occident.

Ottawa et Rome au chevet de Kiev

« Aujourd’hui, l’Ukraine est clairement plus forte qu’il y a deux ans », quand la guerre avait commencé, a écrit sur Telegram le dirigeant ukrainien, se félicitant de la conclusion avec le Canada d’un accord de sécurité « qui renforce la position de notre peuple, particulièrement de nos soldats ». Volodymyr Zelensky a remercié le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en visite à Kiev. Ottawa indique que ce texte « détaille les engagements clé et sur le long terme du Canada pour continuer à soutenir l’Ukraine ». Au total, le Canada fournira à l’Ukraine environ 2,2 milliards de dollars d’aide financière et militaire en 2024. V. Zelensky avait annoncé un peu plus tôt avoir signé un accord bilatéral de sécurité avec l’Italie, dont la Première ministre Giorgia Meloni est également en déplacement en Ukraine. « Ce document jette les bases solides d’un partenariat de sécurité sur le long terme entre l’Ukraine et l’Italie », s’est réjoui le président ukrainien. Kiev a déjà conclu des accords de ce type avec plusieurs pays européens, comme l’Allemagne ou la France.

L’Ukraine entre affaiblie dans sa troisième année de guerre face à une Russie en confiance, notamment après sa victoire à Avdeïevka. Kiev cherche donc à s’assurer dans la durée le soutien de ses alliés occidentaux. Ces derniers mois, les divisions politiques à Washington comme à Bruxelles ont grippé le déploiement de l’aide occidentale, essentielle à l’Ukraine. En juillet 2023, le G7 avait décidé la signature de contrats bilatéraux de sécurité avec Kiev. Après Londres en janvier, Kiev a signé ce genre d’accord avec Berlin et Paris. 25 autres États se sont joints à cette initiative, comme la Pologne. Estimant que « la situation sur le champ de bataille reste extrêmement difficile », Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Otan, exhorte dans une vidéo publiée ce 24 février l’Ukraine et ses alliés à « ne pas perdre espoir ».

En déplacement en Ukraine, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé ce 24 février que l’Union européenne verserait en mars 4,5 milliards d’euros à Kiev. Il s’agit de la première tranche d’une enveloppe de 50 milliards d’euros approuvée en février par les dirigeants des Vingt-Sept, comprenant 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons sur quatre ans.