Offshoring : Coriolis Service devient Intelcia

Coriolis Service, – Spécialiste de la relation client fondé en 1999, filiale de l’opérateur télécom alternatif Coriolis Telecom -, gère aujourd’hui 15 millions de consommateurs pour le compte de différentes marques et compte 4 sites, dont 3 en France et 1 site offshore en Tunisie. Grâce à cette opération, Coriolis Service rejoint ainsi un des leaders mondiaux de l’outsourcing, présent en France depuis 2011 avec 7 sites et 2.500 collaborateurs.

Cette intégration porte ainsi le nombre de sites à 10 dans l’Hexagone répartis entre Dreux, Charleville-Mézières, Marseille, Lyon, Orléans, Champs-sur-Marne, Amiens, Laval, Angers et Neuilly-sur-Seine ; le tout pour un total de 4.000 collaborateurs. Un effectif qui, compte tenu de la dynamique de croissance, sera appelé à augmenter dans les prochains mois. 1.100 recrutements en CDI sont prévus pour le premier semestre 2023 sur l’ensemble des sites Intelcia en France, indique Intelcia dans un communiqué.

Par ailleurs, les équipes de Coriolis Service auront la possibilité d’évoluer au sein du groupe Intelcia grâce à la politique de gestion des talents, de formation continue et de mobilité en France et à l’international sur les 17 pays de présence.

Youssef El Aoufir, Deputy Group CEO & CEO Marché Français d’Intelcia, affirme qu’”une telle opération permet à Intelcia de devenir le 3ème opérateur en France, en termes de chiffre d’affaires avec près de 400 millions d’euros en 2021. En termes de nombre de positions, Intelcia devient numéro 2 du secteur avec environ 17.000 positions qui desservent les clients français, dont 3.500 en France. Mais au-delà des chiffres, notre Groupe pourra bénéficier de l’expertise que Coriolis Service a pu développer sur le marché français au cours des 30 dernières années. Par ailleurs, cette intégration permettra de renforcer le dispositif opérationnel du groupe Intelcia pour mieux servir ses clients dans les différents secteurs et géographies, et capitaliser sur l’excellence et l’esprit d’innovation du groupe pour délivrer la meilleure expérience possible pour ses clients”.

Grâce à l’intégration de Coriolis Service dans le giron d’Intelcia, le Groupe renforce sa présence en France et sur le marché francophone de manière générale, et accomplit un pas de plus vers la concrétisation de sa Vision 2025: devenir un acteur global de l’outsourcing avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. Acteur global de l’outsourcing, Intelcia accompagne ses clients depuis 20 ans dans l’externalisation de leurs opérations, en conjuguant talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure et des compétences aux standards internationaux.

Afin de permettre à ses clients de se concentrer sur leurs enjeux et cœur de métier, Intelcia propose une offre globale on shore, Near shore et offshore autour de 4 pôles de solutions: Multichannel CX solutions, Business Processes, IT Solutions et Innovative & Consulting Solutions.

Présent en Europe, en Afrique et en Amérique, à travers 16 pays, le groupe compte actuellement près de 4.0000 collaborateurs répartis sur 85 sites. Le chiffre d’affaires à fin 2021 avoisine les 700 millions d’euros. Présent en France depuis 2011, Intelcia France est le point de départ du développement à l’international du Groupe. Aujourd’hui, Intelcia se positionne à la 3ème place des spécialistes de la relation client sur le marché français. Depuis l’intégration de Coriolis Service à son activité, Intelcia France compte quelque 4.000 collaborateurs répartis à travers 10 sites dont le siège basé à Neuilly-sur-Seine. Depuis les villes de Lyon, Dreux, Marseille, Charleville-Mézières, Champs-sur- Marne, Orléans, Amiens, Laval et Angers, Intelcia opère plusieurs activités pour une quinzaine de clients.