Nucléaire iranien : Russes et Chinois à Téhéran pour discuter du Snapback. La diplomatie iranienne hausse le ton

Dans une lettre adressée à Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, au président du Conseil de sécurité et à ses membres, ainsi qu’à Kaja Kallas, haute représentante de l’UE, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a souligné dimanche la position de Téhéran. Le responsable iranien a souligné que les trois pays européens ont soutenu l’agression d’Israël contre l’Iran, rejeté les principes fondamentaux du Plan global d’action global commun (PGAC) et n’ont pas honoré leurs engagements envers l’accord nucléaire de 2015. Le chef de la diplomatie a souligné que l’Iran avait épuisé la procédure de règlement des différends prévue par le PGAC après le retrait des États-Unis de l’accord. Cependant, au lieu de collaborer, la troïka européenne (E3) s’est alignée sur la campagne dite de « pression maximale » menée par Washington contre l’Iran. Comme il a ajouté qu’à travers ses actions et déclarations – telles que le soutien politique et matériel apporté à la récente agression militaire non provoquée du régime israélien et des États-Unis, le rejet des principaux piliers du PGAC et son incapacité continue à respecter ses engagements – le groupe E3 a perdu son statut de « participant » au PGAC. Par conséquent, toute tentative de rétablir les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui ont été abrogées est nulle et non avenue, a soulignéA. Araghchi.

L’Iran a initialement répondu au retrait unilatéral des États-Unis du PGAC en utilisant pleinement les mécanismes de résolution des différends de l’accord avant de mettre progressivement en œuvre des mesures correctives telles que décrites au paragraphe 36 du PGAC, a noté le ministre des Affaires étrangères. Comme il s’est efforcé d’encourager les autres « participants » à revenir au respect des engagements, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. « Cependant, les États de l’E3 ont renié leurs engagements et ont activement contribué à la prétendue politique américaine de « pression maximale », ainsi qu’à la récente agression militaire contre notre peuple. Les acteurs avec un tel bilan devraient être les derniers à prétendre à leur « bonne foi » », a noté A. Araghchi.

Le ministre a ajouté que le groupe E3 ne doit pas être autorisé à saper la crédibilité du Conseil de sécurité de l’ONU en faisant un usage abusif d’une résolution qu’il n’a lui-même pas respectée. « Le groupe doit tenir compte de ses propres conseils aux États-Unis dans sa lettre du 20 août 2020 et s’abstenir de toute action qui ne ferait que creuser davantage les divisions au sein du Conseil de sécurité ou qui aurait de graves conséquences négatives sur son travail », a-t-il déclaré.

En conclusion, il a réaffirmé que l’Iran a constamment démontré sa capacité à faire face à tout « sale boulot » malavisé, tout en restant ouvert à des efforts diplomatiques sincères et de bonne foi.

Lors d’entretiens avec ses homologues allemand, français et britannique et Kaja Kallas, haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères, le jeudi 17 juillet, A. Araghchi, a déclaré que l’UE et la troïka européenne devaient abandonner leurs « politiques éculées » de menace et de pression si elles cherchaient à jouer un rôle dans un nouveau cycle de négociations nucléaires entre l’Iran et les États-Unis. Évoquant les menaces européennes récurrentes concernant l’activation d’un mécanisme qui réimposerait les sanctions de l’ONU, il a déclaré que « si l’UE/E3 souhaite jouer un rôle, elles doivent agir de manière responsable et mettre de côté les politiques éculées de menace et de pression, y compris le “snapback”, pour lequel elles n’ont absolument aucun fondement moral et juridique. »

Le Snapback mettrait en vigueur six résolutions antérieures du Conseil de sécurité relatives à l’Iran, adoptées entre 2006 et 2010. Il rétablirait l’embargo sur les armes de l’ONU, expiré, qui interdisait aux pays de fournir, de vendre ou de transférer la plupart des équipements militaires à l’Iran et interdisait à Téhéran d’exporter des armes. Il imposerait également des contrôles à l’exportation, des interdictions de voyager, des gels des avoirs et autres restrictions sur les individus, les entités et les banques.

L’Iran et les États-Unis ont tenu cinq séries de négociations indirectes sur le programme nucléaire pacifique iranien avant le 13 juin, date à laquelle le régime israélien a lancé un acte d’agression non provoqué contre la République islamique, assassinant de nombreux commandants militaires de haut rang et scientifiques nucléaires ainsi que de civils ordinaires.

Sous la médiation d’Oman, le sixième cycle de négociations aurait dû se tenir à Mascate, la capitale omanaise, le 15 juin, mais a été annulé en raison de l’agression israélienne. Le 22 juin, les États-Unis ont officiellement rejoint la guerre contre l’Iran en lançant des frappes contre trois installations nucléaires du pays, en violation de la Charte des Nations unies et du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Un responsable politique iranien a déclaré à la chaîne iranienne Press TV : « Nos renseignements indiquent que l’administration Trump cherche à négocier pour préparer la guerre, et non pour parvenir à la paix. » Il a ajouté que « si tel est le cas, nous ne voyons aucune raison de perdre du temps et nous nous concentrerons plutôt sur la préparation à la confrontation. » dès lors, « Tout nouveau cycle de négociations doit inclure des garanties sérieuses et concrètes afin de garantir que le processus ne soit pas simplement une couverture pour une tromperie sécuritaire », a-t-il insisté.

Israël a déclenché son attaque en juin alors que l’Iran et les Etats-Unis négociaient depuis avril sur le nucléaire iranien. Les pourparlers entre Téhéran et Washington sont depuis interrompus. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni prévoient de tenir cette semaine de nouvelles discussions avec l’Iran, a déclaré dimanche une source diplomatique allemande à l’AFP. « Une condition essentielle à ces pourparlers est un engagement sérieux envers le programme nucléaire et les armes de destruction massive d’Israël », a toutefois stipulé le responsable iranien.