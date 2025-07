Nucléaire iranien : Malgré les menaces, Téhéran réaffirme son droit à l’enrichissement

Dans une interview accordée à Fox News lundi, Abbas Araghchi a déclaré qu’il était clair que l’Iran ne « renoncerait pas à l’enrichissement parce que c’est une réussite de nos propres scientifiques » et une source de fierté nationale.

Lorsqu’on lui a demandé si de l’uranium enrichi avait été préservé des frappes américaines, le responsable a déclaré qu’il n’avait « aucune information détaillée », mais a noté que l’Organisation iranienne de l’énergie atomique « essaie d’évaluer ce qui est exactement arrivé à notre matériel nucléaire, à notre matériel enrichi ». Le président américain Donald Trump a décrit à plusieurs reprises les frappes comme un succès, estimant samedi que les trois sites ciblés avaient été « totalement détruits ».

Concernant les discussions avec les États-Unis, le chef de la diplomatie iranienne a indiqué que Téhéran est ouvert aux discussions mais n’a pas l’intention de mener des négociations directes avec Washington pour le moment. Il a souligné que l’Iran est prêt à prendre toutes les mesures de confiance nécessaires pour démontrer que son programme nucléaire est pacifique, en échange de la levée des sanctions américaines. « Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures de confiance nécessaires pour prouver que le programme nucléaire iranien est pacifique en échange de la levée des sanctions américaines », a-t-il ajouté, tout en soulignant que tout futur accord nucléaire doit inclure le droit à l’enrichissement.

Israël a attaqué l’Iran le 13 juin en assassinant de nombreux commandants militaires de haut rang, des scientifiques nucléaires et des civils, acte d’agression flagrant et non provoqué. Le 22 juin, les États-Unis ont rejoint le régime israélien dans ses raids et bombardé trois sites nucléaires iraniens, en violation grave de la Charte des Nations Unies, du droit international et du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

En réponse, les forces armées iraniennes ont ciblé des sites stratégiques dans les territoires occupés, ainsi que la base aérienne d’Al-Udeid au Qatar, la plus grande base militaire américaine en Asie de l’ouest. Le 24 juin, grâce à ses opérations de représailles réussies contre le régime israélien et les États-Unis, l’Iran a réussi à leur imposer l’arrêt de leurs attaques et leurs opérations terroristes.

Coopération avec Moscou

Kazem Jalali, ambassadeur d’Iran à Moscou, a annoncé que « le ministre iranien de la Défense, Amir Nasirzadeh, a rencontré son homologue russe, Andreï Belousov, lundi, lors de sa visite officielle en Russie ». il a expliqué que « l’objectif de la rencontre entre les deux ministres est de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de l’armée ».

Il a également indiqué que « le ministre iranien de la Défense a participé à la rencontre tenue dimanche au Palais du Kremlin entre le président russe Vladimir Poutine et Ali Larijani, conseiller du Guide suprême de la Révolution islamique ».

Cette visite s’inscrit dans un contexte de rapprochement croissant entre l’Iran et la Russie sur les plans politique et militaire, notamment au vu des sanctions occidentales imposées aux deux pays et des défis régionaux et internationaux communs.

Les relations entre Moscou et Téhéran se sont développées ces dernières années en matière de coopération en matière de défense, notamment en matière de contrats d’armement et de coordination sécuritaire sur les questions régionales, notamment la Syrie.