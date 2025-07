Cartographie des trafiquants de drogue en France : Le récent rapport de l’OFAST met à l’index la DZ Mafia. Elle étend ses tentacules depuis Marseille

Le narcotrafic en France atteint des sommets inquiétants, selon le rapport confidentiel de l’Ofast obtenu par Valeurs actuelles. Avec un marché de la cocaïne en forte hausse, 2 729 points de deal et une violence record, les réseaux criminels, structurés en une pyramide massive, dominent le paysage. Au cœur de cette menace, la DZ Mafia, issue des quartiers nord de Marseille, se distingue par son agressivité et son influence croissante. Historiquement ancrés dans le trafic de cannabis marocain depuis les années 1980, les groupes criminels français, souvent issus de l’immigration nord-africaine, ont évolué. Dans les années 2010, certains se sont connectés aux cartels sud-américains, profitant de l’explosion de la production mondiale de cocaïne, plus lucrative.

Cette internationalisation a donné naissance à un « haut du spectre » composé d’une centaine de grands importateurs, capables d’acheminer des quantités massives, comme les 10 tonnes saisies en Guadeloupe en mars 2025.

La DZ Mafia, bien qu’émergente au milieu du spectre, s’impose par sa brutalité et sa diversification (extorsion, assassinats). Sans hiérarchie stricte, cette « alliance de caïds marseillais » opère avec une stratégie de communication agressive et menace même les institutions, faisant prospérer une véritable société parallèle avec des métiers et des niveaux de rémunération bien définis. Elle développe des services pour d’autres groupes, renforçant son influence criminelle. Son aura attire des délinquants revendiquant, parfois sans fondement, leur appartenance à l’organisation.

Victor Eyraud, journaliste à Valeurs Actuelles, n’hésite pas à faire le lien entre cette criminalité et l’immigration. « La DZ Mafia n’est pas un « cartel mexicain » : Dzaïr, c’est l’Algérie. L’ensauvagement à Limoges, les guerres de gangs à Nîmes, Marseille, sont la face la plus visible des dangers de l’immigration massive », lance-t-il.

Le milieu du spectre, avec environ 5 000 individus, alimente les points de deal et pratique la corruption pour sécuriser ses activités. Malgré une baisse de 32 % des points de deal depuis 2020, grâce aux opérations « place nette », ces réseaux s’adaptent via des livraisons à domicile (« ubershit ») ou des points de deal mobiles. Le bas du spectre, incluant jusqu’à 200 000 petites mains, gangrène les territoires, recrutant même des mineurs ou des profils atypiques pour échapper aux contrôles. L’Ofast a établi un « Top National » des 50 criminels prioritaires, dont plus de 30 ont été interpellés depuis 2020. Des figures comme Mohamed Amra, dit « La Mouche », ou Gabriel Ory, chef présumé de la DZ Mafia, illustrent l’ampleur du défi. La nouvelle prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil accueillera bientôt ces profils, dans une tentative de contenir cette menace grandissante.