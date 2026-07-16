Nouvelle alliance franco-allemande : Le parapluie nucléaire de la partie…

Lors d’une déclaration conjointe avec Emmanuel Macron, le chancelier allemand a présenté les décisions adoptées comme une « nouvelle étape » du partenariat franco-allemand, soulignant la volonté des deux pays de renforcer les capacités de défense européennes tout en demeurant pleinement engagés dans le cadre de l’OTAN. Sur le volet de la dissuasion nucléaire, le chancelier a annoncé le lancement d’une réflexion commune sur une doctrine de dissuasion européenne, reposant sur une combinaison de capacités destinée à renforcer la crédibilité de la défense du continent. Il a toutefois insisté sur le fait que cette coopération ne se substituait pas au parapluie nucléaire de l’OTAN, mais venait le compléter.

Cette coopération se traduira également par des mesures concrètes sur le terrain. Pour la première fois, des militaires allemands et français ont mené conjointement des opérations de maintenance sur des avions Rafale français capables d’emporter des armes nucléaires, sur la base aérienne de Nörvenich, en Allemagne. Berlin participera par ailleurs, plus tard cette année, à un exercice nucléaire organisé par les forces armées françaises, avec l’engagement inédit de forces conventionnelles allemandes.

F.h Merz a également réaffirmé la priorité accordée aux grands programmes industriels communs, notamment le Système de combat aérien du futur (SCAF) et le programme de char de combat du futur (MGCS), présentés comme des piliers de la souveraineté européenne en matière de défense.

Au-delà des questions sécuritaires, le chancelier a insisté sur la nécessité de renforcer la compétitivité de l’Union européenne. Il a indiqué que Paris et Berlin poursuivraient leur initiative commune en faveur de l’élargissement de l’Union européenne à l’Ukraine, à la Moldavie et aux États des Balkans occidentaux, estimant que cette dynamique devait être maintenue au cours des prochains mois. Il a également appelé à une intégration plus profonde du marché intérieur européen, à une réduction « énergique » de la bureaucratie et à la mise en œuvre d’un agenda commercial ambitieux. Les deux pays entendent, selon lui, défendre des conditions de concurrence équitables face aux pratiques commerciales jugées déloyales de pays tiers.

Sur le plan budgétaire, F.Merz a plaidé pour l’adoption d’un cadre financier pluriannuel « viable », exprimant l’objectif d’achever les négociations d’ici la fin de l’année afin de préserver la capacité d’action de l’Union européenne.

Le chancelier a également évoqué la coopération franco-allemande dans les domaines de l’espace, en soulignant les avancées concernant la transition vers une nouvelle génération de satellites ainsi que le développement de la future constellation européenne de satellites, présentés comme des projets essentiels pour l’autonomie stratégique de l’Europe.

En conclusion de son intervention, F.Merz a adressé un hommage personnel au président E. Macron, estimant qu’il s’agissait « très probablement » de son dernier Conseil des ministres franco-allemand. « Je tiens à te remercier pour la coopération, pour la confiance et pour les moments qui ont marqué ce Conseil des ministres franco-allemand », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’« il est pourtant trop tôt pour des hommages », affirmant sa volonté de poursuivre, dans les prochains mois, la mise en œuvre des décisions prises « pour la France, pour l’Allemagne et pour toute l’Union européenne ».