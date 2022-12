Nouveau champ gazier dans le Sinaï : Nouvelles ambitions pour Le Caire

Les sondages et études préliminaires faits par la compagnie américaine Chevron estiment les réserves confirmées à près de 4 000 milliards de pieds cubes dans le champ baptisé Al Narguess. La compagnie US, en association avec l’italienne Eni et l’égyptienne Tharwat possèdent trois autres concessions dans la même région, à une centaine de kilomètres au nord du Sinaï. Ils espèrent ainsi faire de nouvelles découvertes.

L’Égypte avait déjà fait une grande découverte gazière en 2015, le champ de Zohr fait par l’italien Eni. Un champ qui a permis à l’Égypte de couvrir tous les besoins de ses 110 millions d’habitants en matière d’électricité, de production industrielle et de consommation ménagère. Cela laissait près de 10% de gaz à l’exportation, ce qui rapportait 6 milliards de dollars par an.

Avec la nouvelle découverte, Le Caire espère, dans un premier temps, parvenir à des exportations de 12 milliards de dollars puis de devenir le pôle gazier de Méditerranée orientale. L’Égypte dispose de deux usines de liquéfaction qui lui permettent d’exporter son gaz, mais aussi celui d’Israël.

Mais ces ambitions égyptiennes provoquent des tensions régionales. L’Égypte a décidé, la semaine dernière, de délimiter les eaux économiques situées face au littoral égyptien de l’ouest. Des eaux jouxtant celles de Libye. Le gouvernement d’Union nationale libyen a protesté contre ce qu’il considère comme un fait accompli n’ayant pas valeur juridique. Au Caire, on indique que la décision unilatérale vise à prévenir un accord entre la Turquie et le gouvernement d’union nationale libyen sur le partage des eaux économiques qui ne prend pas en considération les droits égyptiens. Du fait de ces tensions, les eaux situées à l’ouest de l’Égypte et à l’est de la Libye n’ont pas encore fait l’objet de prospection gazière.