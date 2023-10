Neutralité carbone : Les pépites ATAREC, AZA et BAKO MOTORS brillent lors du tour EDF Pulse Afrique du Nord

Lancés par le groupe français, les « Prix EDF Pulse Africa » entrent dans leur 5e édition, et leur objectif est plus crucial que jamais : révéler et soutenir les entreprises africaines dans le développement de produits, services et solutions bas carbone qui contribuent au développement énergétique du continent. Pour cette nouvelle édition, EDF maintient et renforce sa tournée africaine « EDF Pulse Africa Tour » dans six pays, dont le Maroc.

Les projets sélectionnés dans le cadre de cette tournée bénéficieront d’un accompagnement complet et personnalisé grâce au programme d’accélération « EDF Pulse Africa Accelerator. ». A travers ce programme d’envergure, EDF désire soutenir des initiatives qui favorisent la production décentralisée bas carbone, l’efficacité énergétique et la décarbonation par le digital. Les lauréats de cette édition auront également la possibilité de développer leurs solutions bas carbone auprès de clients ou partenaires d’EDF en Afrique.

L’un des moments forts de cet événement a été l’annonce des startups gagnantes de cette étape par un jury composé d’experts régionaux, dont, Hicham EL ABID, Country Managing Director EDF Maroc, Christ Anderson AHOUA BOUA, Head of Communications d’EDF Africa, Jérôme Mouthon, Président du Kluster CFCIM, Omar Benaicha (Dr.), Directeur Général AMO et Responsable des Solutions en Durabilité de Certi-Trust Group, Nawal Chraibi, Directrice de l’Institut d’Études Avancées (IAS) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et Youssef Mamou, Directeur Général de YoLa Fresh. Ainsi, le prix EDF Pulse Africa a été décerné à Advanced Third Age Renewable Energies Company (ATAREC). Cette startup marocaine ouvre la voie à une énergie marine durable grâce à sa solution phare, Wave Beat, technologie d’énergie de houle brevetée dans plus de 70 pays, qui a prouvé son efficacité au Port de Tanger Med. Le prix French Tech Maroc a été décerné à AZA PETROSOLUTIONS. Autre pépite issue du Royaume, AZA PETROSOLUTIONS s’est spécialisée dans la fourniture de services et de solutions innovantes pour la gestion du carburant, avec l’objectif d’influer sur le secteur pétrolier au Maroc et à l’international. Le prix Coup de pouce du Jury a, quant à lui, été décerné à Bako Motors. Cette jeune pousse tunisienne est spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques (voitures compactes et scooters). Fondée en 2015, elle se positionne comme un acteur prometteur de la mobilité électrique en Tunisie et dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Après plusieurs étapes en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, les finalistes se prépareront pour la Grande Finale qui aura lieu en décembre où ils auront l’opportunité de présenter leurs projets devant un public international et des partenaires clés d’EDF. Outre des dotations pour le développement de projets allant de 10 à 20 000 euros, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé du Groupe EDF par le biais de son programme d’accélération « EDF Pulse Africa Accelerator ».