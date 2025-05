Lors d’un rassemblement à Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, le général Salami a évoqué les menaces du gouvernement américain, selon lesquelles Washington pourrait attaquer l’Iran si les négociations en cours pour remplacer l’accord nucléaire de 2015 échouaient. « Nous connaissons parfaitement l’ennemi et surveillons tous ses mouvements. Même aujourd’hui, alors que les contacts politiques et les négociations sont en cours, nous nous tenons debout avec grandeur et fermeté et quiconque osera affronter la République islamique d’Iran sera anéanti », a-t-il martelé.

Le général a affirmé que la puissance de l’Iran s’était « considérablement accrue depuis l’année dernière », et que ses ennemis en étaient bien conscients. Il a souligné que l’Iran ne compte pas sur le Front de résistance pour assurer sa défense, même si, face aux menaces, ce dernier agira avec force et détermination.

Le haut gradé iranien a ainsi rejeté les allégations selon lesquelles le Front de résistance aurait été affaibli par les attaques israéliennes au cours de l’année écoulée, soulignant que les dernières opérations prouvent le contraire. « Les ennemis s’imaginaient que le Front de résistance était affaibli, mais ils constatent aujourd’hui que Gaza s’est de plus en plus renforcée. Le Yémen frappe désormais plus efficacement avec ses missiles tandis que le Hezbollah a retrouvé sa puissance », soutient-il. Quant au régime sioniste, il se trouve dans un état d’anxiété, selon le général H. Salami. « Il n’y a aucun horizon prometteur devant Israël. » « Leur Premier ministre est connu comme un criminel de guerre et redoute d’être arrêté. Politiquement, Israël s’est complètement effondré, et même l’Europe refuse d’entretenir de véritables relations politiques avec lui. Économiquement, le régime sioniste est désintégré et, sans l’aide américaine, il ne survivrait pas un seul jour », a-t-il ajouté.

« Ceux qui n’ont même pas pu résister à un seul missile d’Ansarullah, que feront-ils face à 600 missiles tirés simultanément ? », s’est-il interrogé, faisant allusion à la récente attaque de missiles yéménites contre l’aéroport Ben Gourion dans les territoires occupés par Israël.

Le général a ajouté que le président américain Donald Trump n’avait fait que compliquer davantage ces problèmes. Il a affirmé que les États-Unis étaient dans un état de désarroi, avec une armée épuisée et des dirigeants impuissants. « L’Amérique sait que la guerre n’a résolu aucun de ses problèmes ; elle est confrontée à une armée délabrée et épuisée, à des dirigeants politiques impuissants, et à un éventail écrasant de crises et de défis », a-t-il déclaré. « Le président des États-Unis est arrivé au pouvoir comme un tyran pour changer le monde, mais maintenant c’est lui-même qui a changé, il a échoué et a renoncé à tous ses plans », a-t-il remarqué.

Enfin, le haut gradé iranien a soutenu qu’un changement de présidence ne modifie pas les réalités aux États-Unis, et n’inverse pas non plus le déclin, manifeste ou caché, de la puissance US.