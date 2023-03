Maroc-France : L’ambassadeur français à la rencontre des responsables à Rabat

Commentant sa rencontre, le 1er mars, avec Ahmed Réda Chami, président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), C. Lecourtier a souligné une « discussion passionnante autour du partenariat entre la France et le Maroc, les défis communs sur le plan économique et social, ainsi que les complémentarités entre nos deux pays ».

Le diplomate français qui s’est aussi entretenu avec le wali de Bank Al-Maghrib, a évoqué un « entretien très chaleureux et dense avec M. Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, qui a notamment porté sur les perspectives de l’économie marocaine, la conjoncture internationale et la relation économique bilatérale très solide qui unit nos deux pays ».

Réagissant aux assurances exprimées par Emmanuel Macron, actuel locataire de l’Elysée, quant à la solidité des liens entre Rabat et Paris, une source officielle du gouvernement marocain a affirmé, mercredi, à l’hebdomadaire Jeune Afrique, que les relations entre la France et le Maroc « ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée ». Une déclaration qui a valu au Président français nombre de critiques dans les milieux politiques, mais aussi dans le landernau médiatique. La parole présidentielle est-elle à ce point démonétisée dans l’Hexagone ?

A Rabat, les officiels ne se font plus de mystères. Il en va ainsi pour Mustapha Baitas, ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement marocain qui a ignoré, jeudi lors d’un point de presse, une question portant sur les liens tendus entre Rabat et Paris. Serait-ce parce que ledit ministre a préféré prendre ses distances vis-à-vis d’un « domaine réservé » dont les implications le dépassent ? A l’exception de l’appel lancé par le chef de la diplomatie marocaine à la France pour sortir de sa « zone de confort » en ce qui concerne le dossier saharien, c’est le silence radio qui prévaut. Un silence lourd de conséquences, laissent entendre nombre d’observateurs.