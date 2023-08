Maroc-Côte d’Ivoire : Le pont de Cocody à Abidjan inauguré par le Président Alassane Ouattara

Portant le nom du Président Alassane Ouattara, ce nouvel ouvrage d’art est la figure de proue du Projet d’Aménagement de la Baie de Cocody, tel que présenté lors de la visite royale en Côte d’Ivoire en juin 2015, indique la société d’Etat marocaine Marchica Med dans un communiqué.

Le pont participe à la résolution de la problématique de la mobilité urbaine et constitue une nouvelle icône pour la capitale économique ivoirienne. Cet ouvrage haubané, premier de son genre en Côte d’Ivoire, culmine à plus de 100 m de hauteur et enjambe la baie de Cocody sur 630 m. Pour rappel, le projet d’aménagement de la Baie se décline en deux phases distinctes, dont la première, en cours d’achèvement, comprend la construction d’infrastructures routières et d’ouvrages maritimes, l’aménagement d’un parc urbain, ainsi que la création de plateformes viabilisées.

La seconde phase concernera le développement d’un projet immobilier touristique et de loisirs, précise la même source. Marchica Med, en charge de l’assistance au maître d’ouvrage pour l’exécution du projet, a réalisé les études préliminaires pour la réalisation du pont haubané et a assisté le gouvernement ivoirien pour en assurer le financement auprès des bailleurs de fonds. La cérémonie d’inauguration du nouveau pont de Cocody s’est déroulée en présence de Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc à Abidjan, ainsi que des représentants de Marchica Med.