Maroc/CCG : La 9ème réunion ministérielle conjointe programmée à Rabat

L’annonce a été faite lors de la 8e Réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG, organisée jeudi par visioconférence animée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, Jassem Mohammed Al-Budaiwi, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que des ministres et représentants des États membres du Conseil.

À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères des États du Conseil ont salué la profondeur des relations entre le Maroc et les pays du CCG, ainsi que les efforts du royaume pour renforcer la solidarité arabe et élever le partenariat stratégique à son plus haut niveau.

L’accueil de cet événement par le Maroc témoigne également de la confiance que les pays du Golfe placent dans le royaume, sous la conduite du roi Mohammed VI. Il illustre en outre la solidité des liens de fraternité et de coopération qui unissent les deux parties, ainsi que leur volonté commune de poursuivre la concertation et la coordination sur les questions d’intérêt commun.

Les récents échanges téléphoniques du roi Mohammed VI avec plusieurs dirigeants du Conseil de coopération du Golfe (CCG), à la suite des agressions iraniennes, illustrent la solidarité indéfectible et fraternelle du Maroc envers ces nations. C’est ce qu’a affirmé, jeudi, N. Bourita qui a réitéré le soutien du royaume à toutes les mesures que les pays du CCG prennent pour défendre leur souveraineté.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des positions exprimées par le souverain lors du Sommet Maroc-pays du Golfe, le 20 avril 2016, où Mohammed VI avait souligné que les deux parties partageaient « les mêmes défis et faisaient face aux mêmes menaces, surtout dans le domaine sécuritaire ». Le ministre a également appelé à renforcer la coopération et à se préparer pour l’après-crise, afin de participer activement à l’élaboration des nouvelles « équations » mondiales.

Dans ce cadre, il a insisté sur la nécessité de concrétiser les orientations du Sommet Maroc-Pays du Golfe, tenu en Arabie saoudite en 2016, à travers des programmes concrets. N. Bourita a également salué la décision de prolonger le plan d’action conjoint jusqu’à 2030.

Sur un autre plan, le ministre a affirmé qu’une solution équitable à la question palestinienne est essentielle pour la sécurité et la paix dans la région. À cet égard, il a rappelé que Mohammed VI, en tant que président du Comité Al-Qods, appelle constamment à unir les efforts régionaux et internationaux pour parvenir à une solution juste et durable à la cause palestinienne, dans le cadre de la solution à deux États. Il s’agit de permettre au peuple palestinien de jouir de ses droits légitimes, notamment en établissant un État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.