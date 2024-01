Marketing & Communication : Le Groupe EDVANTIS signe une série de conventions de partenariat

Edvantis Higher Education Group, acteur majeur de l’enseignement supérieur au Maroc, vient d’annoncer la conclusion d’une nouvelle série de conventions de partenariat avec cinq entreprises de premier plan dans les domaines du marketing, de la communication et du conseil. Ces partenariats visent à renforcer l’impact territorial de l’institution et à favoriser une meilleure insertion professionnelle pour ses diplômés et font suite à une centaine de partenariats signés ces 2 dernières années avec des entreprises et des institutions situés Ces conventions de partenariat couvriront divers domaines de collaboration, notamment des programmes de stages, des projets de recherche conjoints, des interventions d’experts industriels dans les programmes académiques et des opportunités de mentorat pour les étudiants.

« Nous sommes ravis de collaborer avec des entreprises de renom qui partagent notre vision de l’éducation axée sur l’avenir. Ces partenariats ne font pas que renforcer notre présence territoriale, mais ils ouvrent également des opportunités d’apprentissage pratique et de développement professionnel pour nos étudiants, les préparant ainsi de manière optimale pour le monde du travail » a déclaré Dr. Tawhid Chtioui, Président du Groupe Edvantis, à cette occasion. Les représentants des entreprises partenaires ont également exprimé leur enthousiasme à l’égard de ces partenariats et ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement avec les écoles du Groupe et favoriser ainsi l’émergence de cadres, prête à relever les défis de l’économie de demain. Ces partenariats représentent un objectif important pour Edvantis Higher Education Group dans la réalisation de sa mission de fournir une éducation de qualité tout en garantissant une transition fluide des étudiants vers le marché du travail.