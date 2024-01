Marine US déployée en mer Rouge : La riposte à toute frappe doit se faire en quelques secondes, selon C.B. Cooper

Dans une interview télévisée accordée à la chaîne américaine CBS depuis le Bahreïn, là où est déployée la Ve Flotte américaine, C.B. Cooper a déclaré que les missiles et drones yéménites peuvent atteindre leur cible dans les 75 secondes suivant leur lancement. « Nous n’avons qu’entre 9 et 15 secondes pour prendre la décision d’abattre n’importe quel missile ou drone », a-t-il souligné.

Il a ajouté que « personne n’a jamais auparavant ciblé de navires commerciaux ou des navires de la marine américaine avec des missiles balistiques », accusant « l’Iran de soutenir les Yéménites avec des informations de renseignement pour cibler l’armée américaine ».

A noter que le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a affirmé que les forces armées yéménites dans leurs frappes entamées depuis la mi-novembre, ne visent nullement le commerce international mais « exclusivement les navires israéliens ou ceux qui se rendent dans les ports en Palestine occupée ». Il a assuré qu’elles continueront de soutenir le peuple palestinien jusqu’à ce que l’agression contre la bande de Gaza prenne fin et l’aide humanitaire y soit acheminée.

Leurs attaques en mer Rouge et dans le golfe d’Aden ont profondément affecté l’économie israélienne et le gouvernement israélien cherche d’autres recours pour l’acheminement de l’importation des marchandises.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne, en coopération avec plusieurs autres pays, ont lancé à partir du 12 janvier plusieurs agressions contre le Yémen, sans pour autant dissuader ses forces de poursuivre leurs attaques. Les dirigeants yéménites ont plusieurs fois affirmé que ces frappes n’affecteront pas leurs capacités militaires et les forces armées yéménites ont visé des navires américains et britanniques.

Il y a quelques jours, Hussein Al-Ezzi, vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa, a déclaré que les forces armées yéménites étaient capables de couler des navires et des cuirassés ennemis depuis n’importe quel point du territoire yéménite jusqu’à n’importe quel point de la mer Rouge, le Golfe Arabe voire même jusqu’en Méditerranée.