Marches de soutien aux Palestiniens : L’opinion mondiale dit halte à la guerre à Gaza !

En France, des milliers de personnes ont manifesté en soutien à la Palestine, scandant la fin de l’apartheid israélien et appelant à l’égalité des droits pour les Palestiniens et à un cessez-le-feu immédiat. D’autres manifestations se sont déroulées à Londres, à Rome, à Milan, à Dublin, à Séoul, à Jakarta, etc.

Plus de 200 000 manifestants propalestiniens ont défilé à Londres pour la première grande manifestation de 2024, a rapporté le Daily Mail. Dans le cortège, composé de manifestants de tous les âges venus pour beaucoup en famille, des pancartes appelaient à « cesser de bombarder les enfants » à Gaza, mélangées à des rameaux d’olivier, des drapeaux arc-en-ciel avec le slogan « Paix » et des centaines de drapeaux palestiniens. D’autres pancartes, représentant le Premier ministre britannique Rishi Sunak aux côtés de Benyamin Netanyahu et Joe Biden, exhortaient le Royaume-Uni à « cesser de financer le génocide », certains manifestants affichant leur « honte d’être Anglais ». Des militants des droits de l’homme brandissaient des drapeaux palestiniens, scandant « Libérez la Palestine » et allumant des fusées éclairantes.

Le Service de police du Londres métropolitain avait mobilisé quelque 1700 agents, dont plusieurs venaient de l’extérieur de la capitale. Les autorités avaient indiqué plusieurs conditions avant de permettre la manifestation, notamment l’interdiction à tous manifestants de se rassembler près de l’ambassade d’Israël.

Agitant des drapeaux palestiniens et arborant pour beaucoup le traditionnel keffieh, des milliers de personnes, en grande majorité des jeunes, se sont rassemblées, samedi, dans le centre de la capitale américaine.

« Cessez-le-feu immédiat ! », ont scandé les participants, qui brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Liberté pour la Palestine » ou « Laissez Gaza vivre, arrêtez de financer le génocide ».

Sur une tribune, plusieurs Palestino-Américains originaires de la bande de Gaza venus de divers Etats, comme le Michigan ou le Texas, ont relaté avec émotion le sort de leurs proches tués ou blessés dans le territoire palestinien et ont exhorté l’administration du président US à cesser son soutien militaire et financier à Israël. « Le président Biden pourrait facilement arrêter cette folie » en faisant pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a lancé l’un d’entre eux sous les acclamations.

Newstalk a rapporté qu’en Irlande, une manifestation avait été organisée par la Campagne de solidarité Irlande-Palestine et parrainée par plus de 70 organisations de la société civile irlandaise. Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec les victimes de Gaza et ont dénoncé le gouvernement irlandais pour ne pas soutenir la lutte juridique de l’Afrique du Sud contre Israël.

L’Afrique du Sud a été également la scène de manifestations similaires samedi après que le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, a déclaré vendredi qu’Israël n’avait pas réussi à réfuter les accusations de génocide présentées à la Cour internationale de Justice (CIJ) par le gouvernement sud-africain.

L’Afrique du Sud a accusé Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens et a demandé le jeudi 11 janvier à la plus haute juridiction des Nations unies, la CIJ, d’ordonner d’urgence l’arrêt de l’opération militaire contre la bande de Gaza.

Lors de la première journée d’audience, jeudi, R. Lamola a soutenu que la violence et la destruction en Palestine avaient des racines au-delà des événements du 7 octobre, faisant référence aux 76 ans d’oppression et de violence systématiques subies par les Palestiniens.

Les Indonésiens sont descendus, eux aussi, dans la rue pour manifester leur solidarité avec les victimes de l’agression israélienne à Gaza. Les manifestants brandissaient des banderoles dénonçant le génocide et exigeant qu’un cessez-le-feu soit mis en œuvre le plus rapidement possible.

En Australie, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Sydney, où des drapeaux palestiniens ont été brandis.

La Corée du Sud a également assisté samedi 13 janvier à une manifestation pour protester contre le génocide à Gaza. Les manifestants ont défilé dans les rues en brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles en signe de solidarité avec les Palestiniens.

La valse des célébrités

Plusieurs acteurs, musiciens et écrivains de premier plan, dont Cynthia Nixon, Susan Sarandon et Wallace Shawn, ont exprimé leur soutien au recours déposé par l’Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) basée à La Haye, accusant Israël de mener un « génocide » à Gaza.

Les 29 célébrités ont apporté leur soutien dans une série de vidéos lancée vendredi par le Festival de littérature de Palestine, dans laquelle elles lisent des passages de l’acte d’accusation en signe de soutien à l’affaire.

La première vidéo, qui a été diffusée vendredi, comprend des participants de neuf pays occupant divers postes dans l’industrie du divertissement. L’un des acteurs, Adam Bakri, est un Arabe israélien qui a obtenu une licence à l’Université de Tel Aviv avant de s’installer à New York. Il a notamment joué dans le film « Omar », qui a été nommé aux Oscars.

Parmi les autres noms célèbres, citons Liam Cunningham, Charles Dance et Lena Headey de la série télévisée à succès « Game of Thrones », Tobias Menzies et Khalid Abdalla qui ont tous deux joué dans la série « The Crown », et l’acteur juif Shawn de « The Princess Bride », parmi d’autres. Sarandon et Nixon, célèbres militantes anti-Israël, ont également apporté leur contribution.

Nixon, connue pour son rôle dans la série « Sex and the City », a récemment participé à une grève de la faim devant la Maison Blanche en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, tandis que Sarandon a été contrainte de présenter ses excuses pour avoir déclaré, lors d’un récent rassemblement propalestinien, que les Juifs américains craignant pour leur sécurité en raison de la montée de l’antisémitisme « ont un avant-goût de ce que l’on ressent lorsqu’on est musulman dans ce pays ». À la suite de ses remarques, l’actrice a été licenciée par l’agence artistique d’Hollywood UTA.

Le Festival de littérature de Palestine est une initiative culturelle qui se décrit comme « engagée dans la création d’un langage et d’idées pour combattre le colonialisme au XXIe siècle ». Le festival a lieu chaque année dans des villes d’Israël et de Cisjordanie telles que Jérusalem, Haïfa, Ramallah et Naplouse.

Parmi les partenaires de l’initiative figurent des universités et des organisations culturelles palestiniennes.