Marché Publicitaire : Nette reprise à fin janvier 2024

Cette évolution favorable est redevable à l’amélioration des investissements dans l’affichage (+22,8%), la radio (+21,9%) et le Digital (+3,8%). Dans le détail, les télécoms s’offrent la plus grande part des investissements avec 89 MDH, suivis du secteur alimentaire (39 MDH) et de l’énergie, ex aequo avec la culture (37 MDH).

En termes de format, les statistiques révèlent que les spots de 31 à 45 secondes ont été les plus prisés par les annonceurs lors du mois de janvier 2024 avec une prédominance pour le secteur de la « Banque-Assurance ». La branche « Culture et Loisirs » a davantage investi dans les formats de plus de 60 secondes au moment où « les Télécoms » ont le plus investi dans les formats de 20 à 29 secondes.

A date, les recettes des supports du marché publicitaire affichent des évolutions contrastées, se présentant comme suit : L’affichage, en tête avec une PDM de 30,1%, enregistre une forte progression de +22,8% à 174 MDH en janvier dernier, redevable essentiellement à la montée en puissance des écrans LED qui ont réalisé une bonne performance grâce à leur dynamisme avec un bond de l’ordre de +104,9% en y-o-y ; Le digital qui s’améliore de +3,8% à 48 MDH ; La télévision, en retrait de -5,7% à 172 MDH, avec un total de passages de 19 114 en janvier 2024, en baisse de -2,3% (vs. 18 683 en 2023) ; La radio, qui s’apprécie de +21,9% à travers un investissement de 152 MDH ; Et enfin la presse, dont les investissements se dégradent de -9,5% à 32 MDH.