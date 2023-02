Marché de l’emploi : 12,2 millions de personnes actives en 2022

Ce taux a enregistré une baisse annuelle moyenne de 0,3 point, entre 2017 et 2019 et d’un point en 2020, année de propagation du Covid-19, avant d’enregistrer une hausse de 0,5 point en 2021, s’établissant ainsi à un niveau avoisinant celui d’avant pandémie, puis une baisse de 0,9 point en 2022, précise le HCP dans sa récente note d’information relative aux principales caractéristiques de la population active occupée.

Ladite note fait aussi ressortir que l’économie marocaine n’a pas réussi à générer suffisamment d’emplois pour absorber l’augmentation de la population en âge de travailler. Celle-ci a connu une hausse en moyenne de près de 400.000 personnes, alors que l’économie a créé en moyenne 121.000 postes au cours des trois dernières années qui précèdent la crise sanitaire liée au Covid et elle a perdu 432.000 postes d’emploi en 2020 pour ensuite créer 230.000 postes d’emploi en 2021 et perdre 24.000 emplois en 2022.

S’agissant du taux d’emploi, après une hausse de 0,3 point à 39,7% entre 2020 et 2021, il a reculé de 0,6 point pour se situer à 39,1% au niveau national en 2022. Ce taux a augmenté de 0,2 point à 35,3% en milieu urbain et a baissé de 1,9 point à 46,5% en milieu rural. Il a diminué parmi les hommes (-0,3 point) et chez les femmes (-1 point). Le taux d’emploi des jeunes de 15 à 29 ans a atteint 25% en 2022 (contre 25,4% en 2021). Le taux d’emploi des personnes de 30 à 44 ans a légèrement baissé de 0,7 point pour atteindre 54,1%, contre 54,8% une année auparavant.

Les services premier employeur

La répartition des actifs occupés selon le secteur d’activité montre que le secteur des ‘Services’ se situe en première position avec 5.099.000 personnes et une part de 47,4%, suivi de ‘l’Agriculture, forêt et pêche’ avec 3.149.000 personnes (29,3%), de ‘l’Industrie y compris l’artisanat’, avec 1.289.000 personnes (12%) et, enfin, des BTP (Bâtiment et travaux publics) avec 1.209.000 personnes (11,2%), selon le HCP. Parmi les 5.099.000 personnes exerçant dans le secteur des “Services”, 32,9% relèvent de la branche du commerce, 12,1% des services sociaux fournis à la collectivité et 11,9% du transport, entrepôts et communications, indique la même source.

Ladite note fait aussi savoir que plus que la moitié (52,6%) des actifs occupés sont des salariés, 30,3% des indépendants, 12,3% des aides familiales et 2,1% des employeurs. Les professions les plus exercées sont les professions des artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux avec 19,6%, des “ouvriers et manœuvres de l’agriculture et de la pêche” (17,8%) et des “manœuvres non agricoles, manutentionnaires et travailleurs des petits métiers” (16,5%).

Parallèlement, le HCP souligne qu’en 2022, un peu plus de la moitié (51,2%) des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 31,8% ont un diplôme de niveau moyen et 17% un diplôme de niveau supérieur. Selon le secteur d’activité, la part des actifs occupés ayant un diplôme supérieur est de 28,8% dans les services, 17,7% dans l’industrie y compris l’artisanat et de 7,2% dans les BTP. Aussi, le HCP indique qu’un peu plus du quart des actifs occupés (26,5%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi, 38,3% dans les villes et 9,4% à la campagne.

Les actifs occupés exerçant dans l’Industrie y compris l’artisanat enregistrent le taux de couverture médicale le plus élevé avec 46,3%, suivis de ceux relevant du secteur des Services (37,9%), des BTP (12,4%) et de l’Agriculture, forêt et pêche (5,4%). La part des actifs occupés affiliés à un régime de couverture médicale s’améliore nettement au fur et à mesure que le niveau de diplôme s’élève. Elle passe de 11,8% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme à 72,2% parmi celles ayant un diplôme supérieur.

Côté social, un peu moins de la moitié (46,7%) des salariés bénéficient d’une couverture médicale assurée par l’employeur, 53,9% en milieu urbain et 26,4% en milieu rural, 59% parmi les femmes et 43,6% parmi les hommes. Pour les auto-employés, cette part est de 5,5%. En outre, le HCP révèle qu’un actif occupé sur quatre (25,8%) est affilié à un système de retraite, 37,9% en milieu urbain et 8,1% en milieu rural. Le taux de couverture par un système de retraite est plus élevé parmi les femmes que les hommes, respectivement 30,6% et 24,5%. Par ailleurs, près de la moitié des salariés (48,8%) disposent d’un contrat formalisant leur relation avec l’employeur. Cette part s’élève à 62,3% parmi les femmes contre 45,3% parmi les hommes.

Les travailleurs dans les BTP et l’Agriculture, forêt et pêche enregistrent les taux les plus faibles de contractualisation, 18,3% et 20%, respectivement. Alors que, les travailleurs dans l’Industrie y compris l’artisanat et les Services sont contractualisés à hauteur de 61,6% et 60,6%, respectivement. Près d’un actif occupé sur dix (10,7%) exerce un emploi de type occasionnel ou saisonnier, 14,4% en milieu rural et 8,2% en milieu urbain. Ces parts étaient respectivement de 10,5%, 13,9% et 8% en 2021.

Près de 12,8% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, les ruraux, avec 27,8%, plus que les citadins (2,5%) et les femmes, avec 33,6%, plus que les hommes (7,2%). Les personnes n’ayant aucun diplôme sont également plus touchées par l’emploi non rémunéré avec 16,9% contre 11,5% pour celles ayant un diplôme moyen et 2,8 pour celles ayant un diplôme supérieur.