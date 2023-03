Marché boursier : La CGEM et la BVC renforcent leur coopération

Paraphé par le président de la CGEM, Chakib Alj, et le président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad, ce MoU entend élargir la base d’émetteurs et d’investisseurs nationaux et internationaux, augmenter la liquidité et le volume de transactions et diversifier les produits et instruments proposés, à la lumière de la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement (NMD), ont indiqué les deux parties dans un communiqué conjoint.

Et de rappeler que le NMD souligne l’importance de donner un nouveau souffle au marché des capitaux marocains et de consolider sa contribution dans le financement de l’économie nationale. Il a fixé comme objectifs d’augmenter le nombre de sociétés cotées de 76 en 2019 à 300 en 2035, d’augmenter le nombre d’entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 millions de dollars de 45 en 2019 à 150 en 2035 et de faire passer la capitalisation boursière totale de 54% du PIB en 2019 à 70% du PIB en 2035.

“Nous nous réjouissons de la signature de ce MoU qui s’inscrit dans la continuité d’une coopération déjà fructueuse avec la Bourse de Casablanca”, a déclaré C. Alj d’après le communiqué, ajoutant que les deux parties travailleront main dans la main pour renforcer la contribution des capitaux au financement direct de l’économie nationale et de la relance et faire du Maroc une plateforme financière pour les capitaux internationaux, en phase avec la dynamique actuelle accompagnant la mise en œuvre de la Charte d’Investissement. En vertu du MoU, la CGEM entreprendra des actions auprès de ses entreprises membres pour les sensibiliser quant aux opportunités qu’offre le marché boursier pour le financement de leur croissance, précise la même source.

Une feuille de route commune sera également mise en place autour d’axes comme l’organisation d’évènements pour la promotion du financement des entreprises via la Bourse et la présentation du nouveau programme d’accompagnement de la Bourse de Casablanca aux entreprises membres de la CGEM. “Ce Mémorandum illustre notre ferme volonté d’améliorer le financement du tissu économique national et notamment les PMEs, en leur facilitant l’accès au financement par le marché boursier”, a déclaré, pour sa part, K. Mokdad. “Avec ce nouveau partenariat, nous voulons tout mettre en œuvre pour soutenir les entreprises à aller sur le chemin d’une croissance forte, durable et inclusive. Notre leitmotiv est d’être une Bourse utile et accessible et nous sommes convaincus que, grâce à notre engagement commun, nous en ferons une cause nationale !”, a-t-il affirmé.

La CGEM et la Bourse de Casablanca ont à maintes reprises, rappelle le communiqué, joint leurs efforts pour soutenir le financement des entreprises via le marché boursier, notamment par la création de l’Association Marocaine des Entreprises Faisant Appel Public à l’Épargne avec l’appui de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).