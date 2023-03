Manœuvres d’ampleur entre Washington et Séoul : Pyongyang fait monter les enchères

La Corée du Nord a prévenu mardi que toute interception de ses missiles pendant ses tirs d’essai au-dessus de l’océan Pacifique serait interprétée comme «une déclaration de guerre», a déclaré la sœur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong. « Cela sera considéré clairement une déclaration de guerre contre la RPDC [République populaire démocratique de Corée], au cas où une réponse militaire telle qu’une interception [de nos missiles] aurait lieu lors de nos essais d’armes stratégiques », a déclaré Kim Yo Jong, citée par l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

« L’océan Pacifique n’appartient pas au dominium des Etats-Unis ou du Japon », a-t-elle prévenu, alors que les Etats-Unis et la Corée du Sud voisine s’apprêtent à mener ses plus importantes manœuvres militaires conjointes en cinq ans. La Corée du Nord « se tient toujours prête à prendre des mesures appropriées, rapides et écrasantes à tout moment », a-t-elle ajouté, qualifiant les récents exercices militaires de Washington et Séoul « d’extrêmement frénétiques ».

Cette déclaration survient après que les deux alliés ont annoncé le 3 mars qu’ils organiseraient ce mois-ci leurs plus grands exercices militaires conjoints depuis 2018 afin d’améliorer leur réaction en cas d’attaque nucléaire nord-coréenne.

Dans un autre communiqué, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a accusé mardi les Etats-Unis de faire « intentionnellement » monter les tensions dans la région. « Les récents exercices aériens conjoints […] montrent clairement que le projet d’utiliser des armes nucléaires contre la RPDC suit son cours au rythme d’une vraie guerre », a-t-il dénoncé. « Nous regrettons profondément les gesticulations irresponsables et inquiétantes des Etats-Unis et de la Corée du Sud, qui poussent constamment vers l’instabilité la situation dans la péninsule coréenne », a déclaré le ministère également repris par KCNA. Outre les manœuvres « Ulchi Freedom Shield » entre les forces américaines et sud-coréennes, qui débuteront le 13 mars pour au moins 10 jours, Washington et Séoul ont organisé cette semaine des exercices aériens conjoints avec un bombardier lourd américain B-52 à capacité nucléaire.