MANAGEM : Des bénéfices en chute à fin 2023

Sur le plan opérationnel, Managem affiche, au terme de l’exercice 2023, des revenus consolidés en repli de -22% à 7 508 MDH. Cette contreperformance s’explique par la baisse des cours de vente des métaux de base notamment le Cobalt (-40%), le Zinc (-24%) et le Cuivre (-8%), et le recul des volumes vendus en Or à cause de la suspension de l’activité au Soudan et des perturbations externes des opérations de la mine Tri-K en Guinée.

Dans ces conditions, l’EBE du Groupe s’est déprécié de -28% à 2 395 MDH consécutivement à la baisse des cours des métaux de base et du retrait des volumes de ventes de l’Or. Toutefois, ce recul a été atténué partiellement par l’amélioration des performances opérationnelles de la mine d’Imiter. Dans ce contexte, le REX enregistre une chute de -49% à 1 002 MDH. Dans ces conditions, le RNPG se dégrade de -68% à 514 MDH intégrant un résultat financier qui creuse son déficit en passant de -146 MDH à -379 MDH et une baisse de la part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (LAMIKAL) de -252 MDH en raison principalement de la chute du cours du Cobalt.

En termes de perspectives, MANAGEM devrait poursuivre en 2024 le déploiement de sa stratégie tout en maintenant l’effort d’amélioration continue de ses performances opérationnelles à travers la poursuite des travaux de construction des Projets Tizert, Boto et Sulfates de Cobalt en vue de démarrer les productions commerciales au S2 2025, le maintien des efforts de consolidation et d’amélioration des performances des opérations tout en profitant de l’évolution favorable des cours des métaux précieux, et le lancement de son augmentation de capital de 3 Mrds DH.

Enfin, le Conseil d’Administration réuni le 20 mars 2024 devrait proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire de distribuer un DPA de 30 DH au titre de l’exercice 2023 (idem qu’en 2022), soit un D/Y de 1,7% sur la base du cours de 1 760 DH au 29/12/2023.