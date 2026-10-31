Mal-vie en Italie : Grève générale contre la politique de G. Meloni

La journée de grève générale de vendredi 30 octobre, lancée par le groupe syndical autonome Unione ⁠Sindacale di Base (USB) contre la flambée du coût de la vie, les inégalités et les guerres, a été marquée par des rassemblements de vaste ampleur dans plusieurs villes du pays, dont Milan, Turin, Gênes, Bologne et Rome.

Au total, plus d’un million de manifestants, parmi lesquels figuraient étudiants, enseignants, ouvriers, fonctionnaires et retraités, ont dénoncé la politique économique du gouvernement de Giorgia Meloni dans un climat pacifique, parfois brisé en queue de cortège lors d’affrontements entre des individus et la police anti-émeute. Huit personnes ont été arrêtées lors de mobilisations dans le pays ce vendredi.

Une mobilisation massive, sans précédent depuis le début de la colère sociale, mi-octobre. Celle-ci est appelée à durer selon les mouvements étudiants. Le gouvernement ne semble pas avoir pris la mesure des mouvements de rébellion, de plus en plus soutenus par les lycéens et étudiants qui ne se sentent pas écoutés à la hauteur de leurs revendications, pour un avenir meilleur et contre les dépenses pour le réarmement qui minent le secteur de l’Éducation.

Quant aux partis d’opposition, leurs leaders étaient surtout affairés à peaufiner un accord pour un programme gouvernemental commun, en vue des prochaines législatives, et pour une manifestation contre le projet de loi finance 2027, début décembre.

Au fond, comme le relève le journal centriste Il Corriere Della Sera, l’unique à avoir dit clairement les choses, c’est Sergio Matarella, président de la République garant des institutions. Il a déclaré que « l’inflation érode le niveau de vie des familles ». C’est justement ce vendredi que les chiffres de l’inflation pour le mois d’octobre ont été publiés : +5,4%, sur base annuelle, alors que les salaires restent, eux, figés.