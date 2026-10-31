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Attentat projeté à Moscou : Les Américains avertissent le FSB

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Attentat projeté à Moscou : Les Américains avertissent le FSB

Il a expliqué dans un communiqué que l’information lui avait été transmise par l’intermédiaire de canaux de partenariat avec la partie américaine, ajoutant que des mesures étaient en cours pour prendre les mesures nécessaires.

Avant cette annonce, l’ambassade des États-Unis à Moscou avait émis un avertissement concernant une menace crédible d’incident possible pouvant entraîner un grand nombre de victimes au musée et réserve naturelle de Tsaritsyno, dans la capitale russe.

L’ambassade a conseillé aux citoyens américains d’éviter de s’approcher de la zone indiquée, de faire attention à leur environnement et de garder leurs téléphones portables chargés et leurs documents personnels sur eux. Elle a expliqué que le gouvernement américain coordonne les mesures de riposte avec les autorités russes compétentes.

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