Israël maintient la pression sur le Liban : Large éventail d’agressions dans le sud-Liban

Une quinzaine de localités ont été visées par des tirs d’artillerie ennemis, à savoir : Hadatha, Haris, Qantara, al-Mansouri, Kounine, Mayfadoune, Nabatiyeh al-Fawqa, Tallouseh, Beit Lif, Serbine, Chebaa, Kfar Tebnite, Majdal Zoun, et Zawtar al-Charqiyeh… Les raids israéliens ont visé les localités suivantes : Kfar Tebnite, Baraachite, Aadchite al-Qousseir, et Hadatha,… Des ratissages aux mitrailleuses ont visé les localités de Serbine, Kfar Tebnite, Beit Yahoune, Qantara en direction de Wadi Hujeir, et Zawtar al-Charqiya… Des drones piégés ont frappé deux maisons à Maïfadoune, a rapporté le correspondant d’al-Manar qui a fait état d’une incursion d’une force ennemie en direction de Wadi Chebaa.

Il a rapporté en outre qu’une force israélienne a progressé depuis la localité d’al-Khiam en direction de la périphérie de la localité Ebel al-Saqi dans le district de Marjayoun et a sommé ses habitants de l’évacuer pour y mener des perquisitions.