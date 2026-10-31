Des manifestations anti-israéliennes en Thaïlande : Le mouvement Chabad en ligne de mire

Parmi les participants attendus figurent Sindhi Lemthongkol, figure politique importante en Thaïlande et ancienne dirigeante du mouvement de protestation des « chemises jaunes ». Channel 12 a noté que l’un des chefs de la manifestation, Saichul Nutchat, a appelé à l’expulsion de Thaïlande des éléments liés au mouvement Chabad et à l’éradication de ce qu’il a décrit comme le réseau israélien dans le pays.

D’après la chaîne, les organisateurs de la manifestation affirment que des éléments liés à Israël et au mouvement Chabad se livrent à des activités commerciales illégales et s’emparent de biens et d’actifs en Thaïlande. Elle a noté qu’aucun rapport ne faisait état de nouvelles menaces sécuritaires spécifiques, ni que la police thaïlandaise avait pris des mesures de sécurité extraordinaires avant la manifestation.

Le Yediot Ahronoth a rapporté que la capitale Bangkok et l’île de Phuket ont été ces derniers mois le théâtre de manifestations contre Israël. Le journal a ajouté qu’en Thaïlande, le comportement des touristes et hommes d’affaires israéliens fait l’objet de nombreuses critiques en raison de leurs violations des lois locales.

En septembre dernier, l’île de Phuket a été le théâtre de manifestations près du siège du mouvement Chabad, ce qui a conduit à l’annulation d’un banquet religieux prévu pour des centaines d’Israéliens, en raison de problèmes de sécurité. Le mouvement Chabad, également connu sous le nom de « Chabad Loubavitch », est l’un des plus importants mouvements juifs hassidiques ultra-orthodoxes au monde. Il a été fondé par le rabbin Shneur Zalman Meladi à la fin du XVIIIe siècle, en 1788, dans une région située aujourd’hui en Biélorussie. Le siège de sa direction se trouve dans le quartier de Brooklyn à New York depuis 1940.