L’UIOM en colère contre l’Occident et les régimes arabes : L’appel au combat de Doha

Lors d’une réunion organisée mardi 31 octobre à Doha, capitale qatarie, l’Union a déclaré dans le texte du décret religieux que « les gouvernements au pouvoir et les armées officielles sont légalement tenus d’intervenir de toute urgence pour sauver Gaza du génocide et de la destruction complète, par engagement envers le devoir de soutenir la Palestine religieusement, politiquement, légalement et moralement, et conformément aux pactes internationaux et aux intérêts stratégiques de la région et de la nation, et conformément à leur prérogative légitime sur les peuples ».

Toujours dans les détails de la fatwa, l’UIOM a souligné que les armées et les régimes doivent intervenir militairement pour soutenir Gaza avec le matériel et l’expertise militaires, en assistant l’intérieur palestinien, au niveau de l’Autorité palestinienne et de toutes les factions de la résistance en Cisjordanie et en 1948, au niveau des quatre États de l’encerclement, à commencer par l’Égypte, puis la Jordanie, la Syrie et le Liban.

« Tous les pays arabes et islamiques doivent coordonner avec l’intérieur palestinien et les quatre pays de l’encerclement, dans le cadre d’une alliance urgente qui surmonte l’état d’hésitation et de faiblesse qui perdure depuis des décennies et qui a conduit l’occupant à poursuivre ses crimes sans limite, lesquels risquent d’aboutir à un génocide général et complet et à l’effondrement complet de la région et de son entourage » ajoute le texte.

La fatwa incite aussi les peuples à faire pression sur leur gouvernement et les institutions étatiques « pour intervenir dans les plus brefs délais et assumer leur responsabilités religieuse, historique, constitutionnelle et stratégique ».

L’UOIM a critiqué le soutien global des Occidentaux à l’entité sioniste estimant que les Etats arabes et islamiques devraient leur rendre la pareille militairement, financièrement, médiatiquement, diplomatiquement et stratégiquement pour réaliser un équilibre international et empêcher cette tyrannie. « Il n’est pas permis que les armées officielles dont les effectifs atteignent les 4 millions et pour lesquelles les dépenses atteignent les 170 milliards de dollars restent enfermées dans leurs casernes et que leurs armements rouillent et leur système s’effondrent tandis que la oumma s’effondre », a souligné le texte.

Et de conclure : « Le Jihad et le soutien à la Palestine sont un devoir légitime et une responsabilité islamique et humanitaire. Il est interdit par la loi islamique de garder le silence sur l’agression et de ne pas la repousser. Ceci en incombe aux régimes au pouvoir et aux armées officielles, du plus près au plus loin. Le fait de laisser Gaza, Al-Aqsa, al-Qods, et la Palestine sujette à l’anéantissement et à la destruction est une trahison de Dieu, de Son Messager et des croyants, et l’un des plus grands péchés devant Dieu ».

A noter que l’UIOM a été fondée par le défunt Youssef al-Qardawi à Doha. Elle est actuellement présidée par cheikh Ali al-Qorra Daghi.