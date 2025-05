Livraisons d’armes britanniques à Israël : Le monde du showbiz en émoi. K. Starmer sommé d’arrêter les frais !

Plus de 300 personnalités britanniques, dont la chanteuse Dua Lipa, les acteurs Benedict Cumberbatch et Tilda Swinton, ainsi que le présentateur Gary Lineker, ont signé jeudi une lettre ouverte adressée au Premier ministre Keir Starmer, l’exhortant à suspendre immédiatement les ventes d’armes à Israël. Orchestrée par l’ONG Choose Love, cette initiative dénonce la « complicité du Royaume-Uni dans les horreurs à Gaza », où plus de 54 000 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées depuis octobre 2023, selon le ministère de la Santé de Gaza. La lettre réclame un accès humanitaire total à Gaza, un cessez-le-feu permanent et l’arrêt des exportations d’armes, soulignant que « chaque livraison d’armes rend le pays complice » des violences.

Cette démarche intervient dans un contexte de pressions croissantes sur Londres. En septembre 2024, le gouvernement a suspendu 30 des 350 licences d’exportation d’armes vers Israël, invoquant un « risque clair » de violations du droit humanitaire. Cependant, les signataires estiment que cette mesure est insuffisante, notamment car les composants pour les chasseurs F-35, dont 15 % sont fabriqués au Royaume-Uni, continuent d’être fournis via un programme international.

Depuis 2008, le Royaume-Uni a exporté pour 574 millions de livres d’équipements militaires vers Israël, selon l’ONG Campaign Against Arms Trade. La lettre s’appuie sur des alertes d’experts, dont plus de 800 juristes britanniques qui, en 2024, ont averti que le Royaume-Uni risquait d’être complice d’un « génocide » à Gaza, accusation qu’Israël rejette fermement.

Le conflit, déclenché par l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 ayant tué 1 218 personnes, a exacerbé les tensions. Les célébrités, rejointes par des médecins, académiciens et un survivant de l’Holocauste, insistent : « On ne peut pas qualifier la situation d’intolérable et continuer à envoyer des armes. »

A signaler aussi que Rima Hassan, eurodéputée franco-palestinienne, embarquera le 1er juin 2025 sur le « Madleen » de la Freedom Flotilla Coalition pour livrer de l’aide à Gaza. Accompagnée de Greta Thunberg, elle espère sensibiliser sur la crise humanitaire et le « génocide en cours ». Cette mission, à haut risque, appelle à une mobilisation citoyenne.