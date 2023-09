Lions de l’Atlas : Ce que dit W. Regragui avant le choc contre le Libéria

W. Regragui a expliqué que l’absence de certains joueurs peut être un élément positif. En effet, l’arrivée de nouveaux talents au sein de l’équipe offre l’opportunité de les observer et d’évaluer leurs performances lors des prochaines rencontres. « Par exemple, Soufiane (Amrabat) s’est blessé hier lors des sessions de préparations et Hakim (Ziyech) est indisponible, mais il est crucial pour nous qu’ils retrouvent leur forme pour disputer les prochains matchs », a-t-il soutenu. En revanche, « nous avons des joueurs émergents des U23 que nous aimerions voir jouer, afin qu’ils se familiarisent avec notre style de jeu et s’intègrent au groupe », a-t-il noté.

Pragmatique, l’homme de « la niya » rappelle que son objectif n’est pas de procéder à de multiples changements, bien au contraire, précisant que les nouveaux venus, bien que performants ailleurs, ont toujours besoin d’un temps d’adaptation à l’équipe, ce qui n’est pas toujours aisé. « Nous avons spécifiquement axé notre travail sur cet aspect au cours de cette semaine, pour que les nouveaux joueurs puissent s’acclimater à notre style de jeu, comprendre notre mentalité. Et avec les absents, il se pourrait que nous envisagions un nouveau schéma de jeu et peut être que les joueurs qui occuperont certains postes peuvent concurrencer avec ceux qui sont absents », indique-t-il.

En prévision de la Coupe d’Afrique, divers scénarios peuvent se dessiner, a-t-il poursuivi. Il est possible qu’un des joueurs se blesse, ce qui exige d’anticiper des solutions. Pour le coach national, il est impératif d’avoir des alternatives afin d’éviter tout imprévu dans la préparation pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en début 2024. « Si les joueurs absents étaient présents, pour être franc, je n’aurais pas effectué de changements. Cependant, je me devais de trouver une solution pour éviter tout problème lors des prochains matchs », a-t-il ajouté.

L’objectif avec l’arrivée des nouveaux joueurs est de préserver l’équilibre de l’équipe et de maintenir l’ossature, assure W. Regragui. Sinon « nous allons rater une date internationale pour rien », a-t-il confié. Voilà pourquoi, lors du match officiel, il prévoit d’apporter un ou deux changements, rappelant en ce sens que face à l’Afrique du Sud, un grand nombre de modifications avaient perturbé la cohésion de l’équipe et elle n’était plus aussi reconnaissable que celle qui avait participé à la Coupe du Monde.