Levée de fonds : CDG Invest dans le capital de la startup ShareID

Le programme 212Founders à travers CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, a participé à la première levée de fonds SEED pour la startup ShareID au côté du fonds NewFund et quelques business angels, pour un montant total de 20 MDH. La participation de CDG Invest à la levée de fonds est de 8,7 MDH, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Cette levée permettra à la startup ShareID, spécialisée dans l’authentification rapide avec l’identité officielle de poursuivre le déploiement de sa solution aux US et développer son pôle de compétence AI au Maroc, fait savoir la même source. Dans le cadre de sa mission de promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine, le programme 212Founders a concrétisé à date 13 financements en Seed et Series A depuis 2019 pour un montant total de 70 MDH.

Pour rappel, 212Founders est un programme d’investissement et d’accompagnement des startups. Il a été lancé par CDG Invest en septembre 2019 dans l’objectif de participer à la création et à la croissance des startups marocaines à ambition internationale. Il s’inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie du Groupe CDG, dont l’un des objectifs majeurs est la promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine.