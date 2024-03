Les opérations du Hezbollah se multiplient contre Israël : Les sionistes doutent de plus en plus de leur pouvoir de dissuasion

La position israélienne frontalière al-Malikiya a été visée directement par le Hezbollah via des armes appropriées. Avant ces opérations, des avions de guerre de l’occupation ont bombardé avec des missiles la périphérie de la localité de Marwahin au sud du Liban. La veille vendredi plusieurs sites d’occupation israéliens, avaient été attaqués.

Lors de ses dernières opérations, le Hezbollah a affirmé, dans un bref communiqué avoir pris pour cible une force d’occupation, à proximité du site de Jal al-Alam, alors qu’elle se déplaçait derrière le mur frontalier et ce avec des armes appropriées, confirmant l’avoir directement touché. Il a également assuré avoir attaqué avec des armes appropriées une force d’occupation alors qu’elle pénétrait dans la caserne Zarait. Un rassemblement de soldats d’occupation à proximité du site de Ruwaisat Al-Alam, dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, a été ciblé au même titre que le site radar dans les hameaux libanais occupés de Chebaa et des sites d’Al-Malikiyah et Hadab Yarin.

Par ailleurs, la résistance a affirmé avoir alncé un Burkan contre un rassemblement de soldats d’occupation à proximité du site de Birkat Risha et ciblé avec de l’artillerie le site d’Al-Marj et un rassemblement de soldats d’occupation près du site de Raheb.

La résistance a publié, sur sa page de la plateforme Telegram, une section intitulée : « vous élargissez… nous élargissons », en référence à un extrait d’un discours du secrétaire général du Hezbollah, lors de la célébration de la Journée du blessé. Les scènes montrent des combattants de la résistance lançant des armes d’artillerie, des missiles et des drones vers des sites militaires et des colonies israéliennes.

Alors que la résistance islamique continue de cibler les sites et les colonies d’occupation, dans le nord de la Palestine occupée, un sondage réalisé par l’Institut d’études sur la sécurité nationale de l’occupation a révélé une baisse de la perception du public quant à l’étendue de l’immunité du front intérieur face à une attaque depuis le Liban, de 47% au début de la guerre, à seulement 27,5% aujourd’hui. Les résultats de l’enquête, menée en mars dernier, selon l’institut, ont été influencés par la guerre en cours sur le front nord, qui a donné lieu à une série de spéculations sur le prix élevé que paiera le front intérieur.

Les estimations de l’Institut indiquent que le système énergétique central d’Israël n’est pas prêt à supporter des scénarios sécuritaires dangereux, après que la guerre actuelle a clairement montré, sans équivoque, qu’une confrontation sur plusieurs fronts mettait le système énergétique central en grave danger à plusieurs niveaux, notamment obstruant l’accès aux réserves de gaz, de combustible national et importé, causant des dommages aux centrales d’électricité et endommageant le réseau d’électricité.

Les médias israéliens se sont moqués des déclarations précédentes des responsables israéliens dans lesquelles ils menaçaient le Hezbollah de ramener le Liban à l’âge de pierre. Le journal Hadashot Bazaman a rediffusé une vidéo de la Résistance islamique au Liban, reprenant les voix de responsables israéliens, notamment de Yoav Galant, ministre israélien de la Sécurité, menaçant le Hezbollah de ramener le Liban à l’âge de pierre. Le quotidien a commenté les menaces israéliennes, en s’interrogeant: « Qui ramène qui à l’âge de pierre ? ».

Plus tôt, le chef du comité de la colonie de Margaliot a déclaré que Y. Gallant avait menacé de ramener le Liban à l’âge de pierre, mais « nos colonies sont finalement sans électricité, et ce sont elles qui sont retournées à l’âge de pierre ». Cela arrive au moment où les médias israéliens évoquent la détérioration de la situation vécue par les habitants des colonies du nord, affirmant qu’ils sont « épuisés et paient un lourd tribut à cause des combats avec le Hezbollah ».

Pour le journal israélien Yediot Aharonot, les colons du nord sont « déprimés » et se demandent : « Que devons-nous faire pour mettre fin au cauchemar des missiles du Hezbollah ? »