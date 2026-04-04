Les médias pointent les contradictions de D. Trump : L’Iran inflige toujours des dégâts aux intérêts US

Le quotidien US souligne que ces frappes iraniennes soulèvent des questions sur la prétendue « faiblesse » de l’armée iranienne promue par Washington, et sur la capacité réelle des frappes massives menées par les forces américaines et israéliennes à produire un effet à long terme. Comme il note que cette réalité du terrain « contredit le discours audacieux » utilisé par le président américain Donald Trump et d’autres hauts responsables de son administration, qui n’ont cessé de louer les progrès de la guerre.

Pourtant, il y a quelques jours à peine, Donald Trump s’est félicité de « victoires écrasantes » sur le champ de bataille, prétendant que la marine iranienne était « détruite », que ses forces aériennes étaient « en ruines » et que le commandement et le contrôle des Gardiens de la Révolution étaient « en train de s’effondrer ». Dans un discours depuis le Bureau ovale, le Président a prétendu avoir « accompli la mission » en détruisant les installations nucléaires et les rampes de missiles, menaçant de frapper l’Iran « avec une force extrême » dans les semaines à venir pour le ramener à « l’âge de pierre ».

À l’inverse, D. Trump fait face à une attaque virulente de la part des chefs démocrates qui mettent en garde contre les « dangers de ses mensonges » et les conséquences d’un engagement de troupes au sol dans la région.

Parallèlement à l’échec militaire, un récent sondage montre une baisse notable de la popularité de D. Trump en raison de la poursuite de la guerre, de la détérioration de l’économie américaine et d’une hausse record des prix de l’essence, avec un déclin du soutien même au sein de sa base au Parti républicain. Malgré les allégations de D. Trump sur « l’indépendance pétrolière » et le succès militaire en Iran et au Venezuela, les revers successifs sur le terrain indiquent que Washington est désormais enlisée dans une usure militaire et économique sans précédent.