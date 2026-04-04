La résistance irakienne maintient la pression sur les objectifs US : 19 opérations menées samedi

Selon le groupe, ses factions armées ont mené « 19 opérations au cours des dernières 24 heures, en utilisant des dizaines de drones et de roquettes ». Toutefois, la « résistance » n’a pas précisé les cibles exactes ni les résultats de ces attaques.

Cette annonce intervient dans un contexte de montée des tensions militaires dans la région, alors que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran est entrée dans son 36e jour.

La Résistance islamique en Irak avait averti en début de semaine que « le lancement de roquettes Grad sur les bases ennemies à l’intérieur de Bagdad met en danger la vie de civils innocents ». Soucieuse de la sécurité de sa population, la Résistance a annoncé son « refus de l’utilisation de ce type d’arme », soulignant que « la présence des forces américaines à Bagdad constitue une source majeure de danger pour ses habitants ».

La Résistance s’est adressée au gouvernement irakien, insistant sur la « nécessité d’œuvrer sans relâche au retrait de ces forces de Bagdad afin de protéger les vies civiles ».

Il convient de noter que depuis le début de l’agression américano-israélienne contre l’Iran et ses répercussions sur la région et le monde, la Résistance irakienne a ciblé de nombreuses bases et intérêts américains, notamment l’ambassade des États-Unis à Bagdad, les consulats américains et le Camp Victory.

La Résistance a affirmé que « « ces opérations sont une réponse aux attaques américaines visant des quartiers généraux de sécurité et des bases des Forces de mobilisation populaire sur le sol irakien ».