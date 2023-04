Les Israéliens investissent la mosquée Al-Aqsa : La résistance réagit par une salve de missiles

L’assaut contre les Palestiniens dans l’esplanade d’Al Aqsa, dans la ville d’Al-Qods, a fait réagir nombre capitales arabes et musulmanes qui dénoncent la dérive répressive de l’entité sioniste. La tension reste vive en Palestine où la résistance se multiplie et s’élargit. Pas moins de 400 Palestiniens ont été arrêtés par les forces israéliennes dans la nuit de mardi à mercredi et les autorités israéliennes les font chanter en leur proposant la liberté contre l’éloignement d’Al-Qods. Depuis Gaza, des roquettes ont été tirées et les organisations de la résistance promettent de faire payer à l’agresseur israélien le prix de ses menées contre les civils, sans distinction aucune.

La résistance palestinienne ne chôme pas. Une nouvelle opération de résistance a été réalisée mardi à proximité de Richon Letsion (Rishon LeZion), ville côtière dans le district centre au sud de Tel Aviv, dans les territoires palestiniens occupés de 1948. Selon la version israélienne des faits, deux soldats ont été poignardés, dont un grièvement. D’après le Bureau d’Information des détenus, l’auteur de l’opération est le jeune palestinien de 21 ans, Mohamad Mahmoud Awawdah, originaire du village de Dora dans le caza d’al-Khalil (Hébron). Il a été capturé.

Selon les médias israéliens, l’auteur de l’opération est venu depuis les territoires palestiniens de 1967 et ne dispose pas d’un permis d’entrée. Il a franchi le mur de séparation érigé avec les territoires de 1948 puis il est resté plusieurs jours avant de réaliser son opération.

Le Hamas a salué cette opération indiquant qu’elle s’inscrit dans le cadre de « la riposte aux crimes de l’occupation, à l’agression contre les fidèles retranchés dans la mosquée d’al-Aqsa et à l’incursion prévue demain et la tentative d’égorger l’offrande dedans » pour la fête de la Pâque juive.

Les forces d’occupation israéliennes ont également opéré une incursion dans le camp al-Dahichat dans la province de Bethleem au sud de la Cisjordanie occupée. Et des combats ont eu lieu lors de l’incursion dans la localité Houssane à l’ouest de la ville. Des véhicules militaires israéliens traversant la localité de Binine à l’est de Ramallah ont essuyé des cocktails molotov. Des tirs en direction des forces israéliennes ont été signalés à l’entrée de la localité Jabaa au sud de Jénine et des affrontements singalées dans la localité al-Issawiyat située à l’est des vieux quartiers d’al-Qods. Des affrontements ont aussi eu lieu dans la localité al-Mazraat occidentale au nord-ouest de Ramallah.

L’armée israélienne a multiplié les incursions. Ainsi, dans la localité Beit Lakia au sud-ouest de Ramallah, c’est le détenu libéré et journaliste Mohamad Bader et le jeune Mohamad Abou Siraj qui était visé. Le village Kafar Neameh a l’ouest de Ramallah a été aussi ciblé pour capturer le jeune Amir Fadi Atayah. Un point militaire israélien à l’entrée du camp al-Aroub a été incendié avec des bouteilles incendiaires.

Dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu plusieurs incursions militaires israéliennes dans plusieurs localités et villes palestiniennes de la Cisjordanie occupée. Une importante unité des forces d’occupation israélienne a opéré une incursion dans la ville de Naplouse. Elle a perquisitionné la maison de Moetassem al-Naboulsi, un ex-détenu dans les prisons israéliennes pendant 7 années et l’a arrêté. L’armée d’occupation a opéré une incursion dans le camp de Shu’fat pour arrêter une femme mardi dans la matinée.

Les tirs de missiles depuis Gaza sur les positions militaires israéliennes aux alentours de la bande promettent une escalade. En effet, Itma Ben Gvir, ministre en charge de la sécurité, a annoncé que contre le tir de chaque missile, l’armée israélienne ripostera en lançant une cinquantaine.