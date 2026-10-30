Les forces de Sanaa maintiennent la pression sur Taëz et Aden : L’aviation saoudienne multiplie ses raids

Le gouvernorat est bordé au nord par les gouvernorats d’Al-Bayda, d’Al-Dhali’ et de Taëz, au sud par le gouvernorat d’Aden et le golfe d’Aden, à l’est par le gouvernorat d’Abyan et à l’ouest par le gouvernorat de Taëz. Plus tard dans la journée, Hizam al-Assad, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, a annoncé que les forces de Sanaa ont pris le contrôle du district d’al-Maqatirah, dans la partie nord du gouvernorat de Lahij. « Nos forces armées héroïques ont sécurisé les derniers secteurs du front de Haïfan, vaincu trois brigades ennemies dans le gouvernorat de Lahij, repoussé leurs renforts, libéré le district d’al-Maqatirah et sécurisé son centre, le Souq al-Rubu’, ainsi que son imposante forteresse », a-t-il assuré dans un message publié sur la plateforme X. « Les forces armées continuent de poursuivre les renforcements de troupes saoudiennes jusqu’au district de Tur al-Bahah, au nord du gouvernorat de Lahij, depuis plusieurs directions », a-t-il relevé.

Les forces armées yéménites cherchent à renforcer leur contrôle sur Taëz afin de consolider leur capacité à exercer leur influence sur la côte ouest du pays et sur le détroit vital de Bab el-Mandeb. Le gouvernorat de Taëz revêt une importance stratégique de par sa situation géographique, reliant les hauts plateaux du nord et du centre à la côte de la mer Rouge au sud-ouest, et ses régions du sud-ouest donnant sur le détroit de Bab el-Mandeb. Ses régions occidentales bordent également la mer Rouge et comprennent la ville de Mokha et son port historique, qui revêt une importance économique et stratégique considérable du fait de sa proximité avec les voies maritimes internationales.

Par ailleurs, les forces armées de Sanaa ont de nouveau démenti vendredi les allégations saoudiennes d’avoir visé la ville sainte de La Mecque. « Les allégations de l’ennemi saoudien selon lesquelles il aurait intercepté un drone dans l’espace aérien de La Mecque sont une grosse calomnie « , a déclaré Yahya Saree, porte-parole militaire du mouvement, dans un communiqué publié sur Telegram et X. « Nos opérations ciblent ses installations pétrolières et ses bases militaires, et personne au monde ne croit à ces fabrications et à ces mensonges propagés par le régime criminel des Al Saoud », a-t-il insisté.

« Un drone lancé par la milice terroriste houthie a été intercepté et détruit dans la région de La Mecque », a écrit vendredi la coalition menée par l’Arabie saoudite sur le réseau X.

La veille, les forces armées yéménites avaient annoncé avoir mené six opérations militaires d’envergure en profondeur en Arabie saoudite. La première visait la raffinerie Aramco de Ras Tanura, la deuxième la filiale d’Aramco à Abqaiq, la troisième l’aéroport international Khalid de Riyad, la quatrième l’aéroport international Fahd de Dammam, la cinquième la raffinerie de pétrole de Rabigh, et la sixième le quartier général des forces de mobilisation ennemies saoudiennes dans la région de Najran.

Vendredi, des avions saoudiens ont ciblé le réseau de communication dans la zone d’Al-Majasha, dans le district de Maqbana à Taïz, entraînant la mort d’un citoyen, selon la chaîne yéménite Al-Masirah. L’aviation saoudienne a également mené deux raids sur la zone de Huwaishan à Al-Jawf et deux raids sur le district de Haifan à Taëz.

La veille jeudi, les forces de Sanaa avaient dénoncé un bombardement saoudien qui a fait selon eux au moins 12 martyrs dans la province de Taëz, dans l’ouest du Yémen. Mercredi, d’autres bombardements saoudiens visant notamment une station-service et un marché avaient tué 14 personnes dans la province frontalière d’al-Jawf (nord-ouest), selon Sanaa. Ce jour-là, les forces saoudiennes avaient annoncé l’interception de deux missiles tirés vers la capitale, Riyad. Peu avant, huit explosions avaient été entendues par des journalistes de l’AFP dans la capitale saoudienne, précédées de SMS d’alerte des autorités signalant une « menace aérienne ».