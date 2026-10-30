Les explosifs de Dahr al-Baïdar agitent le Liban : Les combattants du Hezbollah poursuivis au pénal !

Claude Ghanem, commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire, a engagé des poursuites contre 13 personnes dans l’affaire du camion d’explosifs de Dahr al-Baïdar et les a déférées devant Ghada Abou Alwan, première juge d’instruction militaire, pour mener l’enquête et délivrer les mandats d’arrêt nécessaires, a-t-on annoncé.

« L’acte d’accusation déposé par le commissaire du gouvernement devant le tribunal militaire contre plusieurs citoyens libanais contrevient au Pacte national, à la Charte des droits de l’homme et à la Charte des Nations Unies, ainsi qu’aux lois libanaises qui garantissent les droits légitimes de toute résistance contre l’occupation », a dénoncé H. Hajj Hassan. Selon lui « les détenus et les accusés accomplissaient un devoir national en défendant leur pays, la souveraineté de l’État et en protégeant le peuple libanais, et méritent d’être honorés et non jugés ». Il a nié tout lien avec les accusations portées par des parties internes et externes aux autorités.

L’élu du Hezbollah a fait valoir que le fait de « fonder cette décision sur des articles du code pénal était incompatible avec la nature de la tâche accomplie par les accusés », qualifiant l’accusation d’« injuste et inéquitable » et considérant que « ses justifications étaient soumises à des diktats politiques bien connus ». Il a souligné que « les résistants ne portent nullement atteinte à la sécurité de l’État, mais affrontent l’ennemi israélien qui menace l’existence du Liban par la poursuite de l’occupation, les assassinats, les bombardements et les destructions ».

Lors de la saisie du camion transportant des produits explosifs à Dahr al-Baïdar (Mont Liban), il y a deux semaines, le député du Hezbollah Hassan Fadlallah, avait annoncé qu’il appartient à la résistance. Il a expliqué que la résistance était en contact avec les autorités compétentes depuis l’interception du véhicule, les informant que le matériel contenu était « un moyen de faire face à l’occupation », exigeant sa restitution et la libération immédiate des détenus.