Le peuple malgache dans la rue : A. Rajoelina renvoie le gouvernement

« Suivant l’article 54 de la Constitution, j’ai décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre et du gouvernement », a déclaré le président malgache à la télévision nationale. « En attendant la nomination du nouveau gouvernement, ceux qui sont en place assureront l’intérim. Durant les trois prochains jours, nous allons recevoir les propositions de noms de Premier ministre. Ensuite, après sa nomination, un délai lui sera imparti pour la composition de son gouvernement.

« Nous allons construire un gouvernement qui travaillera pour le peuple, et qui accélèrera les travaux pour aider le peuple », continue le président. « Donc pour ceux qui veulent servir le pays, loin de la corruption, pour ceux qui veulent le bien du peuple, qui ont les compétences requises pour mener certains départements ministériels, je vous invite, vous chaque Malagasy, à postuler, déposer vos CV, au palais d’État d’Ambohitsorohitra. Il y aura aussi un service par mail et par Linkedin pour ceux qui sont à l’étranger. »

Lundi, plusieurs milliers de jeunes se sont réunis pour une troisième journée de mobilisation aux abords de l’Université d’Ankatso, dans l’est de la capitale Antananarivo, pour de nouveau protester contre les coupures d’eau et d’électricité et pour le respect des libertés fondamentales. Les villes de Diego-Suarez, Antsirabé et Fianarantsoa ont aussi été le théâtre de manifestations étudiantes. Ils ont dans le même temps appelé à la démission du président.

Quelques heures auparavant, Volker Türk , Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, s’est dit « choqué par la réponse violente » aux manifestations à Madagascar où « au moins 22 personnes ont été tuées et plus d’une centaine d’autres blessées » selon cette organisation onusienne. Selon le communiqué du Haut-Commissariat, des manifestants ainsi que des passants ont été tués par les forces de sécurité, certains officiers ayant utilisé des balles réelles, dans une violente répression qualifiée de « non-nécessaire et disproportionnée ». Le texte précise que les forces de l’ordre ont également eu recours à des gaz lacrymogènes. D’autres manifestants ont eux été arbitrairement arrêtés ou encore frappés. En marge des rassemblements, d’autres personnes auraient été tués dans des violences et des pillages généralisés, qui n’ont aucun lien avec les revendications des contestataires.

Depuis jeudi, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue à l’appel du collectif Gen Z. Ils protestent contre les nombreuses coupures d’eau et de courant et, depuis ce lundi, demandent la démission du président A.Rajoelina. Le Haut-commissaire aux droits de l’Homme exhorte : « les autorités à garantir le respect des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique ». Volker Türk demande également aux autorités de mener au plus vite des enquêtes « approfondies, indépendantes et transparentes » sur les violences pour traduire les responsables devant la justice. De son côté, le gouvernement malgache limogé a tenu « à démentir fermement les informations selon lesquelles 22 personnes auraient perdu la vie lors des récentes manifestations liées aux coupures d’eau et d’électricité. Aucun chiffre officiel ne corrobore ce bilan […]. Le gouvernement invite les organismes internationaux à faire preuve de la plus grande vigilance face aux rumeurs et campagnes de désinformation afin d’éviter toute amplification de contenus non confirmés. »