Le massacre d’Al-Zeytoun qui fera date : Pas d’excuses pour l’entité sioniste…

Cette boucherie supplémentaire attestent de la volonté israélienne à éradiquer le peuple palestinien. Les dizaines de victimes faisaient partie des citoyens qui attendaient les aides. « Les chars de l’occupation ont écrasé les corps des gens pendant qu’ils jetaient sur eux des obus incendiaires », a dit une source pour al-Mayadeen. Des forces spéciales israéliennes ont arrêté aussi des centaines de citoyens et les ont emmenés vers la salle al-Baydar dans la rue al-Rachid. Un massacre avait été perpétré auparavant sur les deux camps al-Breij et al-Nusseirat, au cours desquels 25 Palestiniens sont tombés en martyrs. Dans la ville de Khan Younes, les dépouilles de 17 martyrs ont été retirées de plusieurs régions à l’aube de ce jeudi.

Un témoin sur place a rapporté ce qui s’est passé pour la télévision Pal Today: « Nous étions plus de 100 mille personnes. Vers 5h00 du matin et sous un froid glacial, lorsque les camions ont avancé en notre direction, nous étions emplis par un grand espoir de pouvoir nourrir nos familles qui n’ont pas mangé de pain depuis 70 jours. Mais une surprise féroce nous attendait. Lorsque nous avons porté les sacs de farine, un déluge de feu s’est abattu sur nous. Les chars ont ouvert le feu sur nous. Il y avait un jeune garçon qui attendait son tour. Son père était un martyr. Je voulais l’aider pour porter le sac de farine. Je l’ai retrouvé en lambeaux ». Pal Today indique aussi que les navires de guerre ont aussi ouvert le feu sur la rue al-Rachid. Et les sniper israéliens ont été aussi de la curée.

« Les forces d’occupation sont sorties après avoir essuyé de lourdes pertes », a indiqué un responsable de la résistance palestinienne, dans un entretien avec la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen, en parlant de la bataille d’al-Zeytoun qui se poursuit depuis le lancement de l’opération terrestre. « Les pièces de chars israéliens visés par la résistance étaient diffusés dans plusieurs axes qui ont été le théâtre de combats violents », a-t-il affirmé assurant que « les tenues des soldats israéliens et leur sang sont partout dans les rues et les maisons sur la majeure partie du territoire de ce quartier ».

Mercredi, un chef de la résistance avait rapporté que les hélicoptères israéliens avaient atterri trois fois pour transporter des tués et des blessés israéliens. Contraignant l’aviation israélienne à leur fournir une couverture pour l’opération d’évacuation. « le carrefour Dawla et la rue Saqqa sont devenus le cimetière des chars Merkava » a-t-il confié pour al-Mayadeen.

Fayez al-Dwayri expert militaire de la chaine qatarie al-Jazeera, avait assuré que les forces israéliennes « ne pourront éradiquer la brigade d’al-Zeytoun, qui est la force de frappe des Brigades al-Qassam ». « Elles seront contraintes de se plier et de se retirer pour se dégager d’un bataille perdue », a-t-il affirmé.

Selon Dwayri, les combattants palestiniens « gèrent la bataille avec compétence en adoptant le scénario du pire, en dépit de la force militaire écrasante de l’occupation ».

L’expert militaire a rappelé que la bataille d’al-Zeytoun est la troisième du genre, après l’entrée en guerre du nord de la bande de Gaza. La première avait été l’offensive contre les quartiers al-Touffah et al-Daraj et le camp de Jabaila. La seconde est celle contre les quartiers Ajaline, Tal al-Hawa, al-Rimal et la rue al-Nasr dans la ville de Gaza.

Selon lui, les allégations israéliennes selon lesquelles elles ont pu démanteler les Brigades al-Qassam et leurs cadres organisationnels dans cette région sont fausses. « La férocité de la bataille d’al-Zeytoun montre que leur structure résistante et combattante dans le secteur du nord n’a pas été brisée. De même les Brigades al-Qassam se sont restructurées pour s’associer avec les autres factions dont les Brigades al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique », a-t-il encore relevé.

Dans les médias israéliens, ces échecs ne sont pas signalés. « Les combattants de Tsahal ont mené un raid à Zeytun à Gaza ces dernières semaines. Ils ont localisé et détruit des infrastructures terroristes et des bâtiments de l’organisation terroriste Hamas, ainsi que des lanceurs à partir desquels des roquettes ont été tirées sur Israël », a rapporté i24. Le même média signale en revanche que la brigade des parachutistes a quitté la bande de Gaza, indiquant qu’elle est « la dernière en date » à la quitter et que ses soldats vont être réaffectés à la protection des localités israéliennes frontalières de Gaza. Et de rappeler que « 37 de ses membres ont été tués dans les combats dans l’offensive terrestre lancée le 27 octobre ».

Concernant l’attaque israélienne meurtrière qui a causé la mort de plus de cent citoyens palestiniens dans la rue al-Rachid, le rassemblement des Palestiniens autour des camions est présenté comme étant une émeute. « La plupart des civils tués ont été piétinés par la foule ou écrasés par les camions d’aide humanitaire », rapporte ce média, citant une enquête préliminaire de l’armée sioniste.

En réponse aux accusations du Hamas que les soldats israéliens présents ont tiré délibérément sur la foule, l’armée sioniste avait confirmé avoir été contrainte de tirer au motif que ses soldats étaient menacés par la foule, mais elle a nié avoir tué des dizaines de Palestiniens. Les images vidéo aériennes publiées sur i24 montrent bien des rassemblements et non des émeutes. Concernant les camions, ils semblaient rouler très lentement. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a salué ce massacre, ont rapporté les médias israélien.

Pal Today a assuré que des avions israéliens ont lancé des raids à proximité de la frontière entre Rafah et l’Egypte où sont entassés des milliers de déplacés palestiniens, ce qui soulève bien des interrogations sur le rôle assumé par le système égyptien. Le passage de Rafah qui laisse filtrer de l’aide humanitaire au compte-goutte vers Gaza aurait pu être ouvert, par devers les ordonnances israéliennes, pour sauver les civiles palestiniens. Un rêve, semble dire le maréchal al-Sissi, « raïs » égyptien dont le monde se souviendra. En attendant, 7 enfants sont morts à l’hôpital Kamal Adwan pour malnutrition après que l’hôpital a cessé de fonctionner, rapportent des sources médicales palestiniennes. Plus de 450 patients souffrant d’insuffisance rénale dans le nord de Gaza ne trouvent pas de traitement. Pis, le Pentagone, dont l’appui à l’entité sioniste n’est plus à prouver, assure que « plus de 25.000 » femmes et enfants palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, selon le Pentagone, rapporte l’AFP, avant que l’administration US ne ravale ces chiffres.